Dünya Çocuklarının Hayalleri Sarıyer'de Gerçek Oldu

Sarıyer Belediyesi çocukların hayallerine dokunmaya devam ediyor. Çocuk dostu belediyecilik anlayışıyla hizmet veren Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ve ekibi çocukların bir hayalini daha gerçeğe dönüştürdü. Geçtiğimiz yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında yapılan 2. Uluslararası Çocuk Meclisi'nde, miniklerin hep birlikte hayal ederek tasarladığı 'Barış Oyun Alanı' projesi Sarıyer'de hayata geçti. A'dan Z'ye tüm detaylarına çocukların karar verdiği parkın açılışı 23 Nisan kutlamaları kapsamında ilçeye gelen misafir çocukların katılımıyla yapıldı.

HER ŞEY ÇOCUKLARIN HAYALİ

Alana; çocukların istekleri doğrultusunda oturup ders çalışabilecekleri ve sohbet edebilecekleri alanlar tasarlanarak duvarlar çeşitli görsellerle renklendirildi. Çocukların planlarıyla genişletilen parkta seksek alanı ve gökkuşağı tasarımı tamamlandı. Çizdikleri projenin içinde bulunan satranç alanı parkın içerisinde yerini aldı. En önemlisi, çocukların geçen yıl hep birlikte yaptıkları Barış Pazılı'nın bir kopyası park alanına yerleştirildi. Alanda en dikkat çeken köşe ise çocukların birbirleriyle fikir alışverişi yapması için tasarlanan 'Beni Dinler Misin?' köşesi oldu.

KURDELEYİ ÇOCUKLAR KESTİ

Açılışta kurdeleyi dünya çocuklarıyla birlikte kesen Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, 'Barış Oyun Alanı'nın çok önemli bir özelliği olduğunu belirterek, "Geçen yıl yine yurtdışından ve yurtiçinden yüzlerce çocuğumuz gelmişti. Biz bu çocuklarla her yıl Uluslararası Çocuk Meclisi yapıyoruz. Sadece onların konuştuğu, onların karar aldığı ve bu kararlarını da bizlere ilettiği bir meclis. Burada geçen yıl alınan karar tüm çocukların oynayabildiği bir alan inşa edilmesiydi. Bugün alanın açılışını yapıyoruz. Ama bu parklara sahip çıkmalıyız. Çünkü nefes alacak başka yerimiz yok. Benim sizlerden isteğim, buralara sahip çıkmanız," dedi.