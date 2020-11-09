Dünya Çocuk Kitapları Haftası nedir? Dünya Çocuk Kitapları Haftası ne zaman kutlanır?
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Dünya Çocuk Kitapları Haftası nedir? Dünya Çocuk Kitapları Haftası ne zaman kutlanır?

09.11.2020 13:57 | Son Güncelleme: 09.11.2020 14:00
Dünya Çocuk Kitapları Haftası nedir? Dünya Çocuk Kitapları Haftası ne zaman kutlanır?

Dünya Çocuk Kitapları Haftası çocuklara yönelik çeşitli etkinlik ve aktivitelerle kutlanıyor. Peki, Dünya Çocuk Kitapları Haftası ne zaman kutlanır? Dünya Çocuk Kitapları Haftası nedir? İşte, detaylar…

Her yıl çeşitli etkinliklerle kutlanan Dünya Çocuk Kitapları Haftası bu yılda özel aktivitelerle kutlanacak. Peki, Dünya Çocuk Kitapları Haftası nedir? Dünya Çocuk Kitapları Haftası ne zaman kutlanır?

DÜNYA ÇOCUK KİTAPLARI HAFTASI NEDİR

Geleceğimizin güvencesi olan çocuklara kitabı sevdirmek, okuma alışkanlığı kazandırmak; anne, baba ve öğretmenlere çocuklar için kitap seçme imkânı sağlamak üzere, 09-15 Kasım 2020 tarihleri arasında "Dünya Çocuk Kitapları Haftası" kutlanacaktır.

Okumak; İnsanı geliştiren ona yeni dünyalar kazandıran, bilgi, görgü ve bakış açısını geliştiren en önemli etkinliklerden biridir. Uygar toplumlar, okuma oranının yüksek olduğu toplumlardır. Bu nedenle okumayı alışkanlık haline getirmek çok büyük önem taşımaktadır.

Okumanın önemi, beraberinde kitabın önemini de ortaya koymaktadır. Kitaplar bize değişik yaşamlar sunan, kültürümüzü zenginleştiren bilgimizi arttıran en iyi dostlarımızdır.

Kitap okuma alışkanlığı küçük yaşlarda edinilir. Bu nedenle çocuklara okumayı sevdirmeli, okuma alışkanlığı kazandırmalıyız. Bu amaçla her yıl Kasım ayının 2. Pazartesi günüyle başlayan hafta Dünya Çocuk Kitapları Haftası olarak kutlanır. Hafta boyunca çeşitli etkinlikler düzenlenir, çocuklara kitap okumanın önemi kavratılmaya çalışılır.

İlk kez 1917 yılında Amerikalı kütüphane yöneticileri tarafından kitap haftası düzenlenmesi önerilmiştir. Bu öneri kitapseverler arasında sevinçle karşılanır. Yazarlar, aydınlar, yayıncılar böyle bir hafta düzenlemek için çalışmalara başlarlar. Çocuk kitapları haftası zaman içerisinde tüm dünyada kutlanmaya başlanır.

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