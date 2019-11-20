Dünya Çocuk Günü'nde yüzlerce balon uçuruldu

20.11.2019 13:53 | Son Güncelleme: 20.11.2019 13:59

Mardin'in Kızıltepe İlçe Kaymakamlığı ve Belediyesi 20 Kasım Dünya Çocuk Günü vesilesiyle bir etkinlik düzenledi. Çocuklar Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam ile birlikte yüzlerce balonu havaya bıraktı.



Kızıltepe Kaymakamlığı 20 Kasım Dünya Çocuk Gününde farkındalık oluşturmak için belediye binası bahçesinde ilçedeki çocukları ağırladı. Çeşitli oyunlar oynayan çocuklar rengarenk balonları Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam ile birlikte havaya uçurdu. Çocuklar günün anısına Kaymakam Çam ile hatıra fotoğrafı çektirdi.



Çocukları önemsediklerini anlatan Kaymakam Hüseyin Çam, "Dünya Çocuk Hakları Günü vesilesiyle kaymakamlık ve belediye olarak çocuklarımızla bir arada bulunup onların bu günlerini en iyi şekilde geçirebilmeleri için çocuklarımızın mutluluklarına ortak olduk. Programımız gün boyu devam edecek. Çocuklarımızı sinemaya ve çeşitli etkinliklere götüreceğiz. Biz çocukları çok önemsiyoruz çünkü onlar bizim ülkemizin geleceği. İlçemizin genç nüfusu bağlamında çok ciddi bir nüfusa sahip ortalama okul çağında 5 ile 18 yaş arası 100 bine yakın çoğumuz var ilçemizde. Kaymakamlık ve belediye olarak çocuklarımızın daha yaşanılabilir bir kenti olması bağlamında çalışacağız. Çocuklarımızın sosyal aktiviteleri bağlamında bütün günlerimizi beraber kutlayacağız. Onlara en güzel olanakları ve aktiviteleri vereceğiz. En büyük yatırım insana yapılan yatırımdır. En önemli yatırım yavrularımıza yapılan yatırımdır. Onları biz birer birey olarak değerli olduklarını onlara hissettirirsek ve birey olarak onların fikirlerini ve düşüncelerini önemsersek, onlarla birlikte bu kenti yönetirsek bu kent çok daha yaşanılabilir bir kent olacaktır" dedi. - MARDİN

Kaynak: İHA