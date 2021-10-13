Cerablus eski emniyet müdürü tüm dünyaya duyurdu: İşgal altındaki Suriye halkı, Türk ordusunu bekliyor - Haberler
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Cerablus eski emniyet müdürü tüm dünyaya duyurdu: İşgal altındaki Suriye halkı, Türk ordusunu bekliyor

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Dünya
Cerablus eski emniyet müdürü tüm dünyaya duyurdu: İşgal altındaki Suriye halkı, Türk ordusunu bekliyor

Cerablus eski emniyet müdürü Abdurrezzak Aslan el-Laz, "Münbiç'te, Kobani'de, Surrin'de, Rakka'da hatta Haseke'de işgal altındaki halkın tümü Türk ordusunun gelmesini bekliyor. Çiçeklerle, güllerle karşılayacaklar" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Kabine sonrasında "Suriye'de en kısa sürede gereken adımları atacağız" diyerek operasyon sinyalini vermişti.

Cerablus eski Emniyet Müdürü Abdurrezzak Aslan el-Laz, Suriye'nin kuzeyindeki terör saldırılarının PYD'nin sözde yöneticisi İlham Ahmed'in Moskova ve Washington'a eylülde gerçekleştirdiği ziyaretlerden sonra arttığına dikkat çekti.

Suriye'deki son gelişmeleri Yeni Şafak'a değerlendiren Aslan el-Laz, "PKK/PYD, Halep'in kuzey doğusunda, Fırat'ın doğusunda terör eylemleri gerçekleştiriyor. Terör örgütü, Barış Pınarı bölgesinde, Rasulayn, Tel Abyad ve Cerablus, El-Bab bölgelerinde Türk güçlerini ve huzur içinde yaşayan halkı hedef aldı." dedi.

Cerablus eski emniyet müdürü tüm dünyaya duyurdu: İşgal altındaki Suriye halkı, Türk ordusunu bekliyor

Aslan el-Laz, şöyle devam etti: "Terör örgütü PKK/PYD sözde yöneticisi İlham Ahmed Moskova ve Washington'a gitti. Döndükten sonra Suriye'nin kuzeyinde, Fırat'ın kuzey doğusunda terör eylemleri çok arttı. Ahmed'in burada talimatlar aldığı, ittifaklar yaptığı muhakkak. Operasyonun nerede, ne zaman başlayacağını Türk ordusu belirleyecek.

Tel-Rifat, Ayn el-Arap, Sırrin, Şuyuh bölgelerinden daha fazla saldırı gerçekleşiyor. Terör örgütü daha çok güvenli bölgeye Münbiç'ten bombalı araç ve motosikletleri gönderiyor Münbiç'te, Kobani'de, Surrin'de, Rakka'da hatta Haseke'de işgal altındaki halkın tümü Türk ordusunun gelmesini bekliyor.

Halk, Türk ordusunu çiçeklerle, güllerle karşılayacaklardır. Hiçbir suçu olmayan insanlar tutuklanıyor, hapse atılıyor. Gençler zorla örgütte katılması için götürülüyor."

Pazartesi günü Kabine toplantısının ardından gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye'den ülkemize yönelik terör saldırılarının kaynağı mahiyetindeki kimi yerler konusunda artık tahammülümüz kalmamıştır. Buralardan kaynaklanan tehditleri, ya oralarda etkin olan güçlerle birlikte ya da kendi imkanlarımızla bertaraf etmekte kararlıyız." demişti.

Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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Haber: Cerablus eski emniyet müdürü tüm dünyaya duyurdu: İşgal altındaki Suriye halkı, Türk ordusunu bekliyor - Haberler
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