Canlı yayında büyük skandal! Spikerin haber sunduğu sırada arkada cinsel içerikli film oynattılar

Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington eyaleti merkezli bir televizyon kanalı, yayıncılık tarihine geçecek bir skandala imza attı. Hava durumu spikeri Cody Proctor'un haberler i sunduğu sırada, arkasında cinsel içerikli bir film oynamaya başladı. Sunucu ise bu anlardan haber siz olarak hava durumunu sunmaya devam etti.

TELEVİZYONUN SANTRALİ KİLİTLENDİ

Yaşanan skandalın ardından çok sayıda izleyici, kanalın santraline telefon yağdırdı. İzleyiciler, ekrana getirilen cinsel içerikli filmin son derece rahatsızlık verici olduğunu belirterek, sorumluların cezalandırılmasını istedi.

KONUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA GELDİ

Kanal yönetimi de konuyla ilgili bir açıklama yayınlandı. Kanal tarafından yapılan açıklamada, konuyla ilgili acil olarak soruşturma başlatıldığı ve şu ana kadar sorumlu olduğu belirlenen herhangi birine rastlanmadığı ifade edildi.

KANAL YÖNETİMİ ÖZÜR DİLEDİ

Kanal yönetimi ayrıca yaşanan durum nedeniyle bir özür mesajı yayınlayarak, "Ortaya çıkan durumdan dolayı çok üzgünüz. Bir daha bu tarz olaylar yaşanmasını engellemek için gereken tüm önlemleri alacağız" ifadelerine yer verdi.

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