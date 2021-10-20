Canlı yayında büyük skandal! Spikerin haber sunduğu sırada arkada cinsel içerikli film oynattılar
ABD'nin Washington eyaletinden yayın yapan bir televizyon kanalı, büyük skandala imza attı. Hava durumu haberlerinin yayınlandığı sırada ekrana yanlışlıkla cinsel içerikli film verildi. Kanal yönetimi, yanlış nedeniyle izleyicilerden özür diledi.
Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington eyaleti merkezli bir televizyon kanalı, yayıncılık tarihine geçecek bir skandala imza attı. Hava durumu spikeri Cody Proctor'un haberler i sunduğu sırada, arkasında cinsel içerikli bir film oynamaya başladı. Sunucu ise bu anlardan haber siz olarak hava durumunu sunmaya devam etti.
Yaşanan skandalın ardından çok sayıda izleyici, kanalın santraline telefon yağdırdı. İzleyiciler, ekrana getirilen cinsel içerikli filmin son derece rahatsızlık verici olduğunu belirterek, sorumluların cezalandırılmasını istedi.
Kanal yönetimi de konuyla ilgili bir açıklama yayınlandı. Kanal tarafından yapılan açıklamada, konuyla ilgili acil olarak soruşturma başlatıldığı ve şu ana kadar sorumlu olduğu belirlenen herhangi birine rastlanmadığı ifade edildi.
Kanal yönetimi ayrıca yaşanan durum nedeniyle bir özür mesajı yayınlayarak, "Ortaya çıkan durumdan dolayı çok üzgünüz. Bir daha bu tarz olaylar yaşanmasını engellemek için gereken tüm önlemleri alacağız" ifadelerine yer verdi.