Dünya bu baskını konuşuyor! Gizli servis ajanları kapıyı kırıp eve girdi, silahla bekleyen 'terörist' öldürüldü - Haberler
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Dünya bu baskını konuşuyor! Gizli servis ajanları kapıyı kırıp eve girdi, silahla bekleyen "terörist" öldürüldü

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Dünya

Belarus resmi televizyonunun ekrana getirdiği KGB ajanlarının bir eve düzenlediği baskın anına ilişkin görüntüler gündem yarattı. Görüntülerde evin içindeki elinde silahla bekleyen ve KGB ajanlarının "terörist" olarak tanımladığı bilişim teknolojileri çalışanı öldürülürken, eve operasyon düzenleyen ajanlardan biri de çatışma sırasında hayatını kaybetti.

Rusya'nın Avrupa'daki en yakın müttefiki Belarus'ta gizli servis KGB ajanları başkent Minsk'teki bir eve baskın düzenledi.

Ajanların kapıyı kırarak girdikleri ev, bir bilişim teknolojileri çalışanı olan Andrei Zeltser'e aitti. Belarus medyası, ABD vatandaşı Zeltser'in KGB ajanlarını elinde silahıyla beklediğini gösteren video kaydını yayınladı. Apartman dairesinde arka arkaya silah seslerinin duyulduğu olayın ardından, KGB Zeltser'in öldürüldüğünü ve karısının da gözaltına alındığını açıkladı. Operasyon sırasında Zeltser tarafından vurulan bir KGB ajanının da öldüğü bildiriliyor.

Reuters haber ajansı, Belarus resmi televizyonu tarafından yayınlanan görüntünün henüz bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanamadığını kaydediyor. Reuters'a bilgi veren sürgündeki Belaruslu muhalif lider Sviatlana Tsikhanouskaya, Zeltser'in ABD merkezli yazılım şirketi EPAM Systems'de çalıştığını söyledi. Minsk'teki ABD Büyükelçiliği ve EPAM'dan henüz olayla ilgili bir açıklama gelmiş değil.

KGB, 'terörist' olarak tanımladığı 31 yaşındaki Zeltser'in kapıyı açmayı reddettiğini açıkladı.

Dünya bu baskını konuşuyor! Gizli servis ajanları kapıyı kırıp eve girdi, silahla bekleyen 'terörist' öldürüldü

Belarus'u çeyrek asırı aşkın süredir yöneten Aleksander Lukaşenko, Ağustos 2020'deki tartışmalı seçimlerin ardından bugüne kadarki en büyük protesto gösterilerine hedef oldu. Rusya'nın desteğini alan Lukaşenko gösterileri bastırdı, muhalif siyasetçiler ülke dışına kaçtı.

Belarus son olarak bu yılın Mayıs ayında Yunanistan'ın başkenti Atina'dan Litvanya'nın başkenti Vilnius'a giden bir yolcu uçağının önünü savaş uçaklarıyla kesmişti. Jetlerin Minsk'e indirdiği uçaktaki muhalif gazeteci Roman Protasevich ile kız arkadaşı Sofia Sapega gözaltına alındı. Gazeteciden bir daha haber alınamadı, Sofia Sapega'nın ev hapsi ise Aralık ayına kadar uzatıldı.

Dünya bu baskını konuşuyor! Gizli servis ajanları kapıyı kırıp eve girdi, silahla bekleyen
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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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Haber: Dünya bu baskını konuşuyor! Gizli servis ajanları kapıyı kırıp eve girdi, silahla bekleyen 'terörist' öldürüldü - Haberler
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