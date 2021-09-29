Dünya bu baskını konuşuyor! Gizli servis ajanları kapıyı kırıp eve girdi, silahla bekleyen 'terörist' öldürüldü

Rusya'nın Avrupa'daki en yakın müttefiki Belarus'ta gizli servis KGB ajanları başkent Minsk'teki bir eve baskın düzenledi.

SİLAHLA BEKLEYEN ZELTSER DE ÖLDÜ, BİR KGB AJANI DA

Ajanların kapıyı kırarak girdikleri ev, bir bilişim teknolojileri çalışanı olan Andrei Zeltser'e aitti. Belarus medyası, ABD vatandaşı Zeltser'in KGB ajanlarını elinde silahıyla beklediğini gösteren video kaydını yayınladı. Apartman dairesinde arka arkaya silah seslerinin duyulduğu olayın ardından, KGB Zeltser'in öldürüldüğünü ve karısının da gözaltına alındığını açıkladı. Operasyon sırasında Zeltser tarafından vurulan bir KGB ajanının da öldüğü bildiriliyor.

GÖRÜNTÜ BAĞIMSIZ KAYNAKLARÇA DOĞRULANMADI

Reuters haber ajansı, Belarus resmi televizyonu tarafından yayınlanan görüntünün henüz bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanamadığını kaydediyor. Reuters'a bilgi veren sürgündeki Belaruslu muhalif lider Sviatlana Tsikhanouskaya, Zeltser'in ABD merkezli yazılım şirketi EPAM Systems'de çalıştığını söyledi. Minsk'teki ABD Büyükelçiliği ve EPAM'dan henüz olayla ilgili bir açıklama gelmiş değil.

KGB, 'terörist' olarak tanımladığı 31 yaşındaki Zeltser'in kapıyı açmayı reddettiğini açıkladı.

LUKAŞENKO GÖSTERİLERİ BASTIRDI, MUHALİFLER ÜLKEDEN KAÇTI

Belarus'u çeyrek asırı aşkın süredir yöneten Aleksander Lukaşenko, Ağustos 2020'deki tartışmalı seçimlerin ardından bugüne kadarki en büyük protesto gösterilerine hedef oldu. Rusya'nın desteğini alan Lukaşenko gösterileri bastırdı, muhalif siyasetçiler ülke dışına kaçtı.

Belarus son olarak bu yılın Mayıs ayında Yunanistan'ın başkenti Atina'dan Litvanya'nın başkenti Vilnius'a giden bir yolcu uçağının önünü savaş uçaklarıyla kesmişti. Jetlerin Minsk'e indirdiği uçaktaki muhalif gazeteci Roman Protasevich ile kız arkadaşı Sofia Sapega gözaltına alındı. Gazeteciden bir daha haber alınamadı, Sofia Sapega'nın ev hapsi ise Aralık ayına kadar uzatıldı.

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