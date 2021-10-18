Böyle baba olmaz olsun! İstediği kişiyle evlenmeyen kızı yüzünden evi yaktı, 7 kişi öldü
Pakistan'da kızı, kendi istediği kişiyle evlenmeyen baba dehşet saçtı. Öfkeli babanın ateşe verdiği evde bulunan 2 kızı ve 4 torunu, diri diri yanarak hayatını kaybetti.
Pakistan'ın Muzaffargargh bölgesinde yaşayan Manzoor Hussain isimli adam, 19 yaşındaki Fauzia Bibi isimli kızını görücü usulüyle kendi istediği bir çocukla evlendirmek istedi. Ancak genç kız, babasının işaret ettiği adamı sevmediğini belirterek Mehboob Ahmad isimli erkek arkadaşıyla kaçtı.
Manzoor Hussain, kızının erkek arkadaşıyla kaçtığının haberini almasının ardından adeta sinir küpüne döndü. Cinnet geçiren baba, Fauzia ve 35 yaşındaki ablası Khurshid Mai'nin bulunduğu yere giderek, evi ateşe verdi.
Hussain'in evi ateşe verdiği sırada, iki kızıyla birlikte 4 torunu da evin içerisindeydi. Adamın yaktığı ateş, kısa sürede büyüyerek tüm evi sardı. Dedelerinin yaktığı ateşten kaçamayan çocuklar, anneleri ve teyzeleri diri diri yanarak can verdi. Çocuklardan biri ise Fauzia'nın yeni dünyaya getirdiği bebekti.
Fauzia'nın kocası Mehboob Ahmad, "Eve geldiğimde gördüklerime inanamadım. Bebeğimin de içinde bulunduğu ev cayır cayır yanıyordu. Ancak müdahale ettiğimizde karım, kardeşi ve çocuklar ölmüştü" dedi.
Olayın ardından kayıplara karışan Manzoor Hussain'in yakalanması adına yoğun bir çalışma başlatıldı.