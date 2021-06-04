Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla Kayseri-Ürgüp arasında pedal çevirdiler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla Kayseri-Ürgüp arasında pedal çevirdiler

Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla Kayseri-Ürgüp arasında pedal çevirdiler
Anadolu Ajansı / Faruk Özzengin - Haberler | Güncel

Kayserili iki bisiklet tutkunu, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla Kayseri-Ürgüp arasında pedal çevirdi.

Kayserili iki bisiklet tutkunu, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla Kayseri-Ürgüp arasında pedal çevirdi.

Bisiklet tutkunu iki arkadaş Hayrettin Doğan ve Melih Büyük, farkındalık oluşturmak amacıyla Kayseri Mimsin'den sabah saatlerinde Ürgüp'e doğru yola çıktı.

Yaklaşık 7 saat sonra Ürgüp'e ulaşan iki arkadaş, Kapadokya turunun ardından yeniden Kayseri'ye döndü.

Yaklaşık 200 kilometre pedal çeviren bisiklet tutkunlarından Hayrettin Doğan, bisiklet sporunu sevdirmek ve özenilmesini sağlamak amacıyla yola çıktıklarını belirtti.

Melih Büyük de çok keyifli bir yolculuk yaptıklarını söyledi.

Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla Kayseri-Ürgüp arasında pedal çevirdiler

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faruk Özzengin

'Futbolda şike kumpası' davasında karar açıklandı
"Futbolda şike kumpası" davasında karar açıklandı
Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 29 milyon 789 bin 137 oldu
Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 29 milyon 789 bin 137 oldu
Eşini acımadan öldüren şahıs mahkemede kendini savundu: Saçının bir teline zarar gelsin istemezdim
Eşini acımadan öldüren şahıs mahkemede kendini savundu: Saçının bir teline zarar gelsin istemezdim
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Mustafa Şentop Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Demet Akalın Burak Sergen Demet Özdemir
Spor Enes Ünal Mert Günok Burak Yılmaz Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla Kayseri-Ürgüp arasında pedal çevirdiler - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.6.2021 15:33:49. #1.15#

title