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Dünya Bilek Güreşi Şampiyonu Esma Nur Çakmak'tan TBMM Başkanı Şentop'a ziyaret

Dünya Bilek Güreşi Şampiyonu Esma Nur Çakmak'tan TBMM Başkanı Şentop'a ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda 2 altın madalya kazanan milli sporcu Esma Nur Çakmak, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop'u ziyaret etti.

Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda 2 altın madalya kazanan milli sporcu Esma Nur Çakmak, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop'u ziyaret etti.

Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda 2 altın madalya kazanan milli sporcu Esma Nur Çakmak ve Milli Takım Antrenörü Hüseyin Tuncel TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u ziyaret etti.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)

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