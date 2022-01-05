Dünya Bilek Güreşi Şampiyonu Esma Nur Çakmak'tan TBMM Başkanı Şentop'a ziyaret
Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda 2 altın madalya kazanan milli sporcu Esma Nur Çakmak, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop'u ziyaret etti.
Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda 2 altın madalya kazanan milli sporcu Esma Nur Çakmak, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop'u ziyaret etti.
Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda 2 altın madalya kazanan milli sporcu Esma Nur Çakmak ve Milli Takım Antrenörü Hüseyin Tuncel TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u ziyaret etti.
(Hidayet Türkyılmaz/İHA)
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