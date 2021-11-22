Dünya Balıkçılık Günü Çeşme'de kutlandı

ÇEŞME, İZMİR (Bültenler) - 19-21 Kasım tarihleri arasında "Temiz Su ve Sürdürülebilir Dünya" odak noktası çerçevesinde gerçekleştirilen etkinliklerde denizleri koruma, bilinçli avlanma ve doğru tüketim konularına dikkat çekildi. Etkinlik çerçevesinde ilk olarak Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Avlanma ve Balık İşleme Bölümü'nün katkılarıyla, "Su Ürünlerinin İşlenme Yöntemleri" konulu bir seminer düzenlendi. Ayrıca düzenlenen çevrimiçi toplantıda deniz ve balık tutkusu ile tanınan "oltacıçocuk" Alp Kırşan moderatörlüğünde, Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, Deniz Ticaret Odası Başkanı Yusuf Öztürk, Su Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Tuncay Sagun ve Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Avlanma Teknolojisi ABD Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ozan Soykan'ın konuk olduğu "Denizin Dibinde Neler Oluyor?" isimli panelde denizlerin durumu ve balıkçılık sektörü mercek altına alındı.

Balık Ekmek Partisi gerçekleştirildi

Etkinliklerin son gününde ise Ildır Deniz Yolu Taşıma Kooperatifi Teknelerinin ev sahipliğinde Dünya Balıkçılık Günü Ödüllü Balık Avı Yarışması gerçekleştirildi. Sabah erken saatlerde güneşin doğuşuyla balık avı turuna çıkan ekiplerin avladıkları balıklar jüri tarafından değerlendirilerek dereceye girenlere ödül verildi.Dereceye girenlerin ödüllerini Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Yıldırım Aktuğan verdi. Çeşme Belediyesi'nin düzenlendiği "Çeşme'nin Balıkları" temalı resim yarışmasına katılan eserler alanda sergilendi. Etkinlik bitiminde Öğrenciler Sagun Group'un desteği ile yavru balıkları ait oldukları mavi sularla buluşturdu. Av sonunda ise Ildır limanında balık ekmek partisine gerçekleştirildi.

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