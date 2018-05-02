Bartın İl Sağlık Müdürü Dursun Koç, astım hastalarının ilaçlarını doktorunun önerdiği şekilde kullanması, sigarayı bırakmaları, sağlıklı ve dengeli beslenme ve düzenli egzersizin hastalığın kontrolünü kolaylaştırdığını bildirdi.



Koç, 2 Mayıs Dünya Astım Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, astım hastalığının kronik bir akciğer rahatsızlığı olduğunu ifade etti.



Hastalığın nefes darlığı, nefes alıp vermede hırıltı ve öksürüğe neden olduğunu ve Türkiye'de 12-13 kişiden birinin astım hastası olduğuna dikkat çeken Koç, şunları kaydetti:



"Dünyada olduğu gibi ülkemizde de bu hastalığın tedavisi ile ilgili gerekli her türlü ilaç ve malzeme bulunmaktadır. Uygun ilaç tedavisiyle astımlılar iş ve okul dahil günlük yaşamlarına, hastalık nedeni ile herhangi bir kısıtlanma olmadan devam edebilirler. Yapılan araştırmalarda sigarayı bırakmanın ve obez hastaların kilo vermesinin, astımın kontrolünü kolaylaştırdığı gösterilmiştir. Astım hastalarının ilaçlarını doktorunun önerdiği şekilde kullanması, sigarayı bırakmaları, sağlıklı ve dengeli beslenme ve düzenli egzersiz hastalığın kontrolünü kolaylaştırmaktadır."