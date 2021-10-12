Al Capone'un eşyaları açık artırmada 3 milyon dolara satıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş
BBC

Al Capone'un eşyaları açık artırmada 3 milyon dolara satıldı

BBC - Haberler | Dünya
Al Capone'un eşyaları açık artırmada 3 milyon dolara satıldı

ABD'li gangster Al Capone'a ait bir dizi eşya, 3 milyon dolara satıldı.

ABD'li gangster Al Capone'a ait bir dizi eşya, 3 milyon dolara satıldı.

Hafta sonu boyunca California eyaletindeki Sacramento kentinde devam eden açık artırmada 174 eşyanın satıldığı açıklandı.

Bunların arasında fotoğraflar, silahlar, mücevherler ve mobilyalar da vardı.

Özel bir kulüpte bin kişinin katılımıyla düzenlenen müzayedede Capone'un en sevdiği silahı 850 bin dolara alıcı buldu.

Chicago Tribune gazetesine göre bu tabanca, 20. yüzyılda yapılmış bir silaha ödenen en yüksek paraya satıldı.

Al Capone 1920'lerde ABD'de alkolün yasaklanmasıyla birlikte yasa dışı alkol satışı yapan mafyanın en büyük liderlerindendi.

Vergi kaçırma suçlamasıyla hapis cezası aldıktan sonra Alcatraz Cezaevi'ne gönderilmişti.

Bu eşyalar, Al Capone'un 1947'deki ölümünden bu yana ailesinin elinde bulunuyordu.

Reuters ajansının aktardığına göre Al Capone'un hayattaki üç torunundan biri olan Diana Capone, iki kız kardeşiyle birlikte yaşlandıkları için bu eşyaları satmaya karar verdiklerini söyledi.

Diana Capone, California'da pek çok evin yanmasına yol açan yangınların da satış kararında etkili olduğunu belirtti.

Al Capone'un eşyaları açık artırmada 3 milyon dolara satıldı

Al Capone'un eşyaları açık artırmada 3 milyon dolara satıldı

Al Capone'un eşyaları açık artırmada 3 milyon dolara satıldı

Al Capone'un eşyaları açık artırmada 3 milyon dolara satıldı

BBC
ABD'nin başı belada! Cinayetler, saldırılar, intiharlar derken New York Hapishanesi cehenneme döndü

ABD'nin başı belada! Cinayetler, saldırılar, intiharlar derken New York Hapishanesi cehenneme döndü

 Uçak yerleşim yerine düştü, ortalık savaş alanına döndü: 2 ölü

Uçak yerleşim yerine düştü, ortalık savaş alanına döndü: 2 ölü

 İlk oral antiviral koronavirüs ilacı Molnupiravir için acil kullanım izni başvurusu yapıldı

İlk oral antiviral koronavirüs ilacı Molnupiravir için acil kullanım izni başvurusu yapıldı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Mustafa Keser Okan Bayülgen
Spor Sergio Perez Stefan Kuntz Sergen Yalçın Ferdi Kadıoğlu Lewis Hamilton
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Burak Yılmaz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Al Capone'un eşyaları açık artırmada 3 milyon dolara satıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.10.2021 21:17:59. #1.17#