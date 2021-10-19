Afrika'daki dörtlü zirveden ortak bildiri: Terörle mücadele iş birliği vurgusu yapıldı - Haberler
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Afrika'daki dörtlü zirveden ortak bildiri: Terörle mücadele iş birliği vurgusu yapıldı

Haberler.com / Emre İliksiz - Haberler | Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika'daki görüşmesinde Togo, Burkina Faso ve Liberya liderleriyle bir araya geldi. Görüşme sonrası yayınlanan ortak bildiride, DEAŞ ve FETÖ dahil terörle mücadelede iş birliği vurgusu yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Togo Cumhurbaşkanı Faure Essozimna Gnassingbe, Burkina Faso Cumhurbaşkanı Christian Kabore ve Liberya Devlet Başkanı George Manneh Weah ile çalışma yemeğinde bir araya geldi.

TERÖRLE MÜCADELEDE İŞ BİRLİĞİ

Görüşmenin ardından dört ülkenin liderlerinin imzasıyla ortak bir bildiri yayımlandı. Bildiride DEAŞ ve FETÖ dahil terörle mücadelede iş birliği vurgusu yapılırken, uluslararası topluma salgınla mücadelede vaatlerine uyma çağrısı yapıldı.

Afrika'daki dörtlü zirveden ortak bildiri

BASINA KAPALI GERÇEKLEŞTİ

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki gerçekleşen çalışma yemeği, basına kapalı gerçekleştirildi. Çalışma yemeğinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da bulundu.

Afrika'daki dörtlü zirveden ortak bildiri: Terörle mücadele iş birliği vurgusu yapıldı
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Emre İliksiz
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