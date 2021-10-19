Afrika'daki dörtlü zirveden ortak bildiri: Terörle mücadele iş birliği vurgusu yapıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Togo Cumhurbaşkanı Faure Essozimna Gnassingbe, Burkina Faso Cumhurbaşkanı Christian Kabore ve Liberya Devlet Başkanı George Manneh Weah ile çalışma yemeğinde bir araya geldi.

TERÖRLE MÜCADELEDE İŞ BİRLİĞİ

Görüşmenin ardından dört ülkenin liderlerinin imzasıyla ortak bir bildiri yayımlandı. Bildiride DEAŞ ve FETÖ dahil terörle mücadelede iş birliği vurgusu yapılırken, uluslararası topluma salgınla mücadelede vaatlerine uyma çağrısı yapıldı.

BASINA KAPALI GERÇEKLEŞTİ

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki gerçekleşen çalışma yemeği, basına kapalı gerçekleştirildi. Çalışma yemeğinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da bulundu.

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