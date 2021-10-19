Afrika'daki dörtlü zirveden ortak bildiri: Terörle mücadele iş birliği vurgusu yapıldı
Haberler.com / Emre İliksiz - Haberler | Dünya
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika'daki görüşmesinde Togo, Burkina Faso ve Liberya liderleriyle bir araya geldi. Görüşme sonrası yayınlanan ortak bildiride, DEAŞ ve FETÖ dahil terörle mücadelede iş birliği vurgusu yapıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Togo Cumhurbaşkanı Faure Essozimna Gnassingbe, Burkina Faso Cumhurbaşkanı Christian Kabore ve Liberya Devlet Başkanı George Manneh Weah ile çalışma yemeğinde bir araya geldi.
TERÖRLE MÜCADELEDE İŞ BİRLİĞİ
Görüşmenin ardından dört ülkenin liderlerinin imzasıyla ortak bir bildiri yayımlandı. Bildiride DEAŞ ve FETÖ dahil terörle mücadelede iş birliği vurgusu yapılırken, uluslararası topluma salgınla mücadelede vaatlerine uyma çağrısı yapıldı.
BASINA KAPALI GERÇEKLEŞTİ
Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki gerçekleşen çalışma yemeği, basına kapalı gerçekleştirildi. Çalışma yemeğinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da bulundu.
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