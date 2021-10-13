ABD'den aspirinle ilgili ezber bozan açıklama: Yan etkileri faydalarından çok daha fazla - Haberler
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ABD'den aspirinle ilgili ezber bozan açıklama: Yan etkileri faydalarından çok daha fazla

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Dünya
ABD'den aspirinle ilgili ezber bozan açıklama: Yan etkileri faydalarından çok daha fazla

Ağrı kesici olarak bilinen ve kalp hastalıklarını önlemesi amacıyla düşük dozda tavsiye edilen aspirinle ilgili açıklama gündem yarattı. Aspirinin yan etkilerinin faydalarından daha fazla olduğunu ifade eden ABD Önleyici Hizmetler Görev Gücü adlı grup, doktorların kalp krizi veya felç riski bulunan 60 yaş ve üzeri hastalara düşük doz aspirin vermemesi konusunda uyarıda bulundu.

Abd Önleyici Hizmetler Görev Gücü adlı grup, özellikle kalp krizi veya felç geçirmemiş olan ileri yaştaki hastalarda aspirin kullanımının yan etkilerinin faydalarından daha fazla olduğunu açıkladı.

Açıklamada aspirinin 60 yaş ve üzerinde düşük dozda bile yaşamı tehdit eden sindirim sistemi kanamaları ve ülsere yol açabileceği uyarısına da yer verildi. Gönüllü çalışan bağımsız uzmanlardan oluşan grup, kolon kanseri riski bulunanların düşük doz aspirin kullanması yönünde 2016 yılında yaptıkları tavsiyeyi de geri çekeceğini açıkladı.

Öte yandan açıklamada 40'lı yaşlardaki kanama riski bulunmayan kişilerde önleyici aspirin kullanımının faydası bulunabileceğini, 50'li yaşlarda ise bu faydanın daha düşük olduğu değerlendirildi. Kalp krizi geçirmiş hastalarda ise düşük doz aspirin kullanımının sürdürülmesi tavsiye edildi.

Ağrı kesici olarak bilinen aspirin, kanı inceltici etkisi nedeniyle kalp hastalığı ve inme riski bulunanlarda kan pıhtılarını önlemesi amacıyla 81-100 mg arasında düşük dozda tavsiye ediliyordu.

Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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