ABD'de HIV/AIDS'ten 40 yılda ölen insanlardan daha fazlası Kovid-19 yüzünden öldü

The National'da Cuma günü yayınlanan bir haber de, ABD hükümetinin hem HIV/AIDS hem de Kovid-19'a ilk yaklaşımının "inkar ve kayıtsızlık" olduğu belirtildi.

Haber de, AIDS, 1980'lerin başında ABD'nin bazı bölgelerinde toplulukları kasıp kavurduğunda, federal hükümetin bu konuyu görmezden geldiği ve hatta halk sağlığı kurumlarına yapılan harcamaları kıstığı belirtildi.

Haber de ayrıca, Kovid-19 pandemisi de ABD'de rapor edildiğinde Beyaz Saray'ın riskleri küçümsediği ve Kovid-19'u "normal bir grip" gibi görerek umursamadığı vurgulandı.

Haber e göre, her iki kriz de azınlık gruplarını ve yoksul toplulukları orantısız bir şekilde etkiledi.

Kovid-19 salgını nedeniyle şimdiye kadar ABD'de yaklaşık 730.000 kişi hayatını kaybederken, ülkede en az 700.000 kişinin HIV/AIDS nedeniyle öldüğüne inanılıyor.

Xinhua - Son Dakika Haberleri