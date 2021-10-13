ABD'de 12 bin 300 yıllık tütün kalıntıları bulundu: 'Tüketim çok daha eskiye dayanıyor' - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş
BBC

ABD'de 12 bin 300 yıllık tütün kalıntıları bulundu: 'Tüketim çok daha eskiye dayanıyor'

BBC - Haberler | Dünya
ABD'de 12 bin 300 yıllık tütün kalıntıları bulundu: 'Tüketim çok daha eskiye dayanıyor'

ABD'nin Utah eyaletinde, kömürleşmiş halde bulunan dört tütün bitkisi kalıntısı, Amerika'da tütün kullanımının 12 bin 300 yıl önceye dayanıyor olabileceğini ortaya koydu.

ABD'nin Utah eyaletinde, kömürleşmiş halde bulunan dört tütün bitkisi kalıntısı, Amerika'da tütün kullanımının 12 bin 300 yıl önceye dayanıyor olabileceğini ortaya koydu.

Son keşif, tütünün tahmin edilenden 9 bin yıl önce ilk kez içilmiş olabileceğini de gösterdi.

Bilim insanları, Utah'taki Büyük Tuz Gölü Çölü çevresindeki avcı toplayıcıların, emerek ya da yakma yoluyla içerek tütünü kullandığına inanıyor.

Bugüne dek, tütün kullanımına dair en erken bulgu, 3 bin 300 yıl önce Alabama eyaletinde bulunan bir pipoya dayanıyordu.

Arkeologlar bu keşfi, Wishbone adı verilen kazı bölgesinde yaptı.

Bölgede tespit edilen bir kamp yerinde, ateşe atılmış milimetre genişliğinde tütün tohumları bulundu.

Tütün kalıntılarının bulunduğu antik ocak çevresinde, ördek kemikleri, taş aletlerin yanında bir de mızrak ucu keşfedildi.

'Tütün tohumları büyük bir sürpriz oldu'

Arkeologlar bulunan bu mızrak ucundaki kan kalıntılarının, mamut ya da erken dönem bir file ait olduğunu düşünüyor.

Keşfi yapan bilim insanları, Nature Human Behaviour dergisinde yayımlanan makalede; tütünün avcı toplayıcılar yerli Amerikalılar tarafından, yemek veya alet yaparken tüketildiğini yazdı.

New Scientist dergisine konuşan ekipten bilim insanı Daron Duke, "Tütün tohumları büyük bir sürpriz oldu. Çok küçük olmaları nedeniyle bu şekilde kalabilmeleri çok nadir" dedi.

'Hayal gücüm deli gibi çalışıyor'

Duke, bu keşfin, tarımsal üretim yoluyla tüketilmeye başlamasından çok önce tütünün kafa yapıcı özelliğinin öğrenildiğini gösterdiğini de söylüyor:

"Avcı toplayıcıların kültürü hakkında çok az şey bilmiyoruz. Bu keşifle ilgili benim en çok ilgimi çeken şey, belgelenmemiş bu antik dönemde yaşanan bu basit aktivitenin açtığı sosyal pencere. Hayal gücüm deli gibi çalışıyor."

Anavatanı Amerika kıtası olan tütün bitkisi, bağımlılık yapıcı özelliği olan nikotin maddesi içeriyor.

Tütün dünyaya, kıtanın 15. yüz yıldan itibaren Avrupalılar tarafından kolonileştirilmesi ile dağılmaya başladı.

Utah'taki Büyük Tuz Gölü Çölü bugün kurumuş durumda. Ancak 12 bin 300 yıl önce kamp bölgesinin, uçsuz bucaksız sulak alanlardan oluştuğu düşünülüyor.

ABD'de 12 bin 300 yıllık tütün kalıntıları bulundu: 'Tüketim çok daha eskiye dayanıyor'

BBC
ABD Dışişleri Bakanlığı: NATO müttefikimiz Türkiye'ye sınır ötesinden yapılan saldırıları kınıyoruz

ABD Dışişleri Bakanlığı: NATO müttefikimiz Türkiye'ye sınır ötesinden yapılan saldırıları kınıyoruz

 Beşşar Esed'in playboy kuzeni ABD'de 300 bin dolarlık lüks aracıyla görüntülendi

Beşşar Esed'in playboy kuzeni ABD'de 300 bin dolarlık lüks aracıyla görüntülendi

 CIA'nın çok gizli belgeleri ortaya çıktı! 1962'de 2 uzaylıyı ölü olarak bulmuşlar

CIA'nın çok gizli belgeleri ortaya çıktı! 1962'de 2 uzaylıyı ölü olarak bulmuşlar
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Fahrettin Altun İbrahim Aydemir
Magazin Seda Sayan Burak Sergen Müslüm Gürses Tamer Karadağlı
Spor Serdar Aziz Caner Erkin Stefan Kuntz Burak Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mehmet Aktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: ABD'de 12 bin 300 yıllık tütün kalıntıları bulundu: 'Tüketim çok daha eskiye dayanıyor' - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.10.2021 06:09:35. #1.12#