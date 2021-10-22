ABD Başkanı Biden'a enflasyon soruldu, yaptığı hareketi hiç kimse anlamadı
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ABD Başkanı Joe Biden katıldığı canlı yayında yaptığı hareketle gündem oldu. Sunucunun enflasyon hakkındaki sorusuna yanıt vermeden önce yumruklarını sıkıp, kollarını kaldırarak saniyelerce bekleyen Biden'ın ne yapmaya çalıştığını kimse anlamadı.
CNN'e konuk olan Abd Başkanı Joe Biden canlı yayında yaptığı hareketle sosyal medyada gündem oldu.
SANİYELERCE DONAKALDI
Sunucu Anderson Cooper, ABD'deki enflasyon hızı hakkında bir soru sorduğu sırada Biden yumruklarını sıkıp, kollarını kaldırarak saniyelerce bekledi.
KİMSE NE YAPTIĞINI ANLAMADI
Sosyal medya kısa sürede viral olay görüntüyü izleyenlerse Biden'ın o anlarda ne yapmaya çalıştığını anlayamadı.
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