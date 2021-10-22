ABD Başkanı Biden'a enflasyon soruldu, yaptığı hareketi hiç kimse anlamadı - Haberler
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ABD Başkanı Biden'a enflasyon soruldu, yaptığı hareketi hiç kimse anlamadı

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Dünya

ABD Başkanı Joe Biden katıldığı canlı yayında yaptığı hareketle gündem oldu. Sunucunun enflasyon hakkındaki sorusuna yanıt vermeden önce yumruklarını sıkıp, kollarını kaldırarak saniyelerce bekleyen Biden'ın ne yapmaya çalıştığını kimse anlamadı.

CNN'e konuk olan Abd Başkanı Joe Biden canlı yayında yaptığı hareketle sosyal medyada gündem oldu.

SANİYELERCE DONAKALDI

Sunucu Anderson Cooper, ABD'deki enflasyon hızı hakkında bir soru sorduğu sırada Biden yumruklarını sıkıp, kollarını kaldırarak saniyelerce bekledi.

KİMSE NE YAPTIĞINI ANLAMADI

Sosyal medya kısa sürede viral olay görüntüyü izleyenlerse Biden'ın o anlarda ne yapmaya çalıştığını anlayamadı.

ABD Başkanı Biden'a enflasyon soruldu, yaptığı hareketi hiç kimse anlamadı
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Servet Uzun
Servet Uzun
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