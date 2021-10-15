9 aylık hamile kadın, doğum öncesi gittiği masaj salonunda masörün tecavüzüne uğradı - Haberler
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9 aylık hamile kadın, doğum öncesi gittiği masaj salonunda masörün tecavüzüne uğradı

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9 aylık hamile kadın, doğum öncesi gittiği masaj salonunda masörün tecavüzüne uğradı

ABD'de 9 aylık hamile bir kadın, doğum öncesi gittiği mesaj salonundaki 30 yaşındaki masör tarafından tecavüze uğradı. Mağdur kadın verdiği ifadesinde, masörün masajın sonlarına doğru kendisinden ayağa kalkıp ellerini sedyenin üzerine koymasını istediği ve daha sonra arkasından yaklaşarak tecavüz ettiğini söyledi.

Kentucky eyaletinde yaşayan hamile bir kadın, doğum öncesi masajı için gittiği salonda, burada çalışan 30 yaşındaki masör Tyler Isaacs tarafından tecavüze uğradı. Geçtiğimiz Temmuz ayında meydana gelen olay ile ilgili Isaacs, Salı günü sonuçlanan mahkeme kararı sonucu tutuklanarak cezaevine girdi.

KADININ İFADELERİ KAN DONDURDU

9 aylık hamileyken tecavüze uğrayan kadın, Isaacs'ın masaj için kendisini odaya aldığını ve sonlara doğru sırtına da masaj yapacağını söyleyerek ayağa kalkıp ellerini sedyenin üzerine koymasını istediğini ifade etti. Daha sonrasında ise arkadan yaklaşarak tecavüz ettiğini belirtti.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Isaacs ise verdiği ifadede, kadın ile rızası dahilinde ilişkiye girdiğini ve asla bir kadına isteği dışında bir şey yapmayacağını söyledi. Hakkında yakalama kararı çıkarılmasından kısa süre sonra tutuklanan 30 yaşındaki adam, cezaevine yollandı.

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