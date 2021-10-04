2021 Nobel Tıp Ödülü, sıcaklık ve dokunma reseptörlerini keşfeden iki ABD'li bilim insanına verildi - Haberler
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BBC

2021 Nobel Tıp Ödülü, sıcaklık ve dokunma reseptörlerini keşfeden iki ABD'li bilim insanına verildi

BBC - Haberler | Dünya
2021 Nobel Tıp Ödülü, sıcaklık ve dokunma reseptörlerini keşfeden iki ABD'li bilim insanına verildi

2021 Nobel Tıp Ödülü, Amerikalı moleküler biyologlar David Julius and Ardem Patapoutian'a verildi.

2021 Nobel Tıp Ödülü, Amerikalı moleküler biyologlar David Julius and Ardem Patapoutian'a verildi.

İki bilim insanı, sıcaklık ve dokunma reseptörlerini keşfettikleri için ödüle layık görüldü.

Nobel Komitesi Başkanı Thomas Perlmann, Stockholm'de yaptığı açıklamada, Julius ve Patapoutian'ın keşfinin, ısı, soğuk ve mekanik gücün, dünyayı algılamamızı sağlayan sinir sinyallerini nasıl harekete geçirdiğini anlamamıza yardımcı olduğunu söyledi.

David Julius California Üniversitesi'nde, Ardem Patapoutian da California'daki Scripps Araştırma Enstitüsü'nde profesör.

1901'den bu yana 111 Nobel Tıp Ödülü verildi.

Ödülü kazananlardan 12'si kadındı.

İlk olarak Alman bilim insanı Emil Adolf von Behring'e verilen Nobel Tıp veya Fizyoloji Ödülü'nün sahibine madalya, diploma ve miktarı yıllara göre değişen para ödülleri veriliyor.

Julius ve Patapoutian bu yıl, 10 million İsveç Kronu (yaklaşık 10 milyon 300 bin Türk Lirası) olan para ödülünü paylaşacak.

Nobel Fizik Ödülü'nün sahibi Salı, Nobel Kimya Ödülü'nün sahibi Çarşamba, Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi Perşembe, Nobel Barış Ödülü'nün sahibi Cuma, Nobel Ekonomi Ödülü'nün sahipleri de Pazartesi günü açıklanacak.

2021 Nobel Tıp Ödülü, sıcaklık ve dokunma reseptörlerini keşfeden iki ABD'li bilim insanına verildi

BBC
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Haber: 2021 Nobel Tıp Ödülü, sıcaklık ve dokunma reseptörlerini keşfeden iki ABD'li bilim insanına verildi - Haberler
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