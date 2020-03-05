Dungeons and Dragons Filmi
Dungeons and Dragons filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Dungeons and Dragons filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
Video oyunu Dungeons and Dragons'un beyazperde uyarlaması olan yapım, elflerin, hobbitlerin, cücelerin ve insanların yer aldığı bir dünyada geçiyor.
Yönetmen: John Francis Daley, Jonathan Goldstein
Senaryo: Jonathan Goldstein, John Francis Daley
Filmin Türü: Aksiyon
Orijinal Adı: Dungeons and Dragons
Yapımcı Firma: Paramount Pictures
Yapım Yılı: 2021
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: UIP Türkiye
Vizyon Tarihi: 19.11.2021
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Kaynak: InterSinema.com