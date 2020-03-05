Dungeons and Dragons Filmi
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Dungeons and Dragons Filmi

Dungeons and Dragons filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Dungeons and Dragons filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

05.03.2020 14:49 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:49
Dungeons and Dragons Filmi

oyunu Dungeons and Dragons'un beyazperde uyarlaması olan yapım, elflerin, hobbitlerin, cücelerin ve insanların yer aldığı bir dünyada geçiyor.

Yönetmen: , Jonathan Goldstein

Senaryo: Jonathan Goldstein, John Francis Daley

Filmin Türü: Aksiyon

Orijinal Adı: Dungeons and Dragons

Yapımcı Firma: Paramount Pictures

Yapım Yılı: 2021

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: UIP Türkiye

Vizyon Tarihi: 19.11.2021


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Kaynak: InterSinema.com

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