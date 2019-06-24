Dündar: "Muhtarlar bizim yol arkadaşımız"

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, 31 Mart mahalli idareler seçimleri ile göreve gelen mahalle muhtarları ile buluştu. Muhtarlara görevlerinde başarılar dileyen Başkan Dündar, "Muhtarlarımız bizim yol arkadaşlarımız. Uyum içinde çalışarak yeni dönemde de Osmangazi'ye en güzel hizmetleri birlikte vereceğiz" dedi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Osmangazi'de yeniden ve ilk kez seçilmiş olan muhtarlar ile istişare ve tanışma toplantısında bir araya geldi. Başkan Dündar'ın ev sahipliğinde Doğancı Köy Sofrası'nda düzenlenen kahvaltılı toplantıya, 136 mahalle muhtarının yanı sıra Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Halil Döner de katıldı. Muhtarların hem Başkan Dündar hem de birbirleri ile tanışma fırsatı bulduğu toplantıda, birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Tanışmanın ardından muhtarları dinleyen Başkan Dündar, muhtarların mahallenin meseleleri ile çözüm mercileri arasında çok önemli bir köprü vazifesi gördüğünü dile getirdi. Bütün muhtarlara yeni görevlerinde başarılar dileyen Başkan Dündar, "31 Mart seçimlerinde halkımızın oylarıyla muhtarlık gibi önemli bir göreve seçilen bütün muhtarlarımızı tebrik ediyorum. İnşallah hep birlikte uyum içerisinde çalışarak yeni dönemde çok güzel işlere imza atacağız. Muhtarlarımızın görüşleri bizim için mühim. Kapılarımız muhtarlarımıza sonuna kadar açıktır. Geride bıraktığımız 10 yılda Osmangazi'miz için önemli çalışmalara imza attık. Örnek birçok projeyi hayata geçirdik. Bunları yaparken muhtarlarımızdan ciddi destek aldık. Yeni dönemde de muhtarlarımızın desteği ile hizmet çıtasını daha da yukarı çekeceğiz" dedi.

Toplantıya katılan mahalle muhtarları da, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'a davetlerinden dolayı teşekkür ederek, Osmangazi için her zaman canla başla çalışmaya hazır olduklarını ifade ettiler.

Başkan Dündar, toplantı sonunda mahalle muhtarlarına mazbatalarını ilçe seçim kurulunun ardından bir kez de kendisi takdim etti. - BURSA

Kaynak: İHA