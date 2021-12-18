Dün işe başladığı inşaatta yüksekten düşerek hayatını kaybetti

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de dün işe başladığı bir inşaatta temizlik yaparken asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti.

Olay, 71 Evler Mahallesi Askerler sokaktaki bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, inşaat halindeki binanın 4. katında temizlik yaptığı öğrenil Orhan Şen (55), henüz öğrenilemeyen bir nedenle asansör boşluğuna düştü. Olayı gören inşaat yetkilisi 112 Acil servisi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Şen'in düştüğü yerde hayatını kaybettiğini belirledi. Daha dün işe başladığı inşaatta asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybeden Şen'in cansız bedeni polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından otopsisi yapılmak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. - ESKİŞEHİR