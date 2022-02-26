Dün gece 'Bu beni son görüşünüz olabilir' diyen Zelenski, yeni güne meydan okuyarak başladı

İsveç Başbakanı Mangdalene Andersson, AB üyesi ülkelerin liderlerinin olağanüstü toplantısına kaldığı sığınaktan katılan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin "Belki beni devlet başkanı olarak son görüşünüz olabilir." cümlesiyle Avrupa Birliği liderlerine veda ettiğini söylemişti.

"SİLAHLARIMIZI BIRAKMAYACAĞIZ"

Rus işgali altında bulunan Ukrayna'dan kaçtığı ileri sürülen Zelenski, savaşın 3. gününe meydan okuyarak başladı. Kiev sokaklarından bir video yayınlayan Ukrayna lideri, "Herkese günaydın. Fake haberlere inanmayın. Ben buradayım. Silahlarımızı bırakmayacağız. Devletimize sahip çıkacağız. Silahlarımız gücümüzdür. Burası bizim toprağımız. Ülkemiz. Bizim çocuklarımız. Bütün bunları koruyacağız." ifadelerini kullandı.

ABD'NİN TAHLİYE TEKLİFİNİ DE REDDETTİ

Öte yandan ABD'nin Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'ye Rusya tarafından yakalanması ya da öldürülmesini önlemek için kendisini Kiev'den çıkarmayı teklif ettiği ancak Zelenski'nin bu teklife şu ana kadar olumsuz yanıt verdiği iddia edildi. Zelenski, ülkesinin başında kalacağını belirtti.