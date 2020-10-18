Akıllara durgunluk veren olay! Dün akşam dünyaevine girdi, sabah kahvaltıdan sonra kafasına sıktı
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Akıllara durgunluk veren olay! Dün akşam dünyaevine girdi, sabah kahvaltıdan sonra kafasına sıktı

18.10.2020 12:05 | Son Güncelleme: 18.10.2020 13:24
Akıllara durgunluk veren olay! Dün akşam dünyaevine girdi, sabah kahvaltıdan sonra kafasına sıktı

Şırnak'ta sabah saatlerinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Dün akşam evlenen vatandaş, sabah kahvaltıdan sonra odasına çekilip intihar etti. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

İlginç olay, bugün sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Uludere ilçesine bağlı Dağdibi köyünde ikamet eden 22 yaşındaki Orhan Sak, dün akşam dünyaevine girdi.

KAHVALTIDAN SONRA İNTİHAR ETTİ

Bugün sabah saatlerinde kahvaltı yapan Sak, odasına çekilip silahla başına ateş etti. Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede Sak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Dün evlenen ve bugün intihar eden Sak'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

Akıllara durgunluk veren olay! Dün akşam dünyaevine girdi, sabah kahvaltıdan sonra intihar etti
Akıllara durgunluk veren olay! Dün akşam dünyaevine girdi, sabah kahvaltıdan sonra kafasına sıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Haber Yorumları (5)
BARIŞ: Zorla mı evlendirildi şüphesi doğmuyor değil aklımda!
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SEFA KARA: Çok ilginç valla
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YORUMCU: Mevla affı mağfiret eylesin kim bilir ne sıkıntısı vardı ki intihar etti onun yerine koymalı anlamak için insanoğlu.
Cevap Yaz 3 3 Yayından Kaldır
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