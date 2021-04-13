Dün apar topar hastaneye kaldırılan Burak Sergen, yoğun bakıma alındı
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Dün apar topar hastaneye kaldırılan Burak Sergen, yoğun bakıma alındı

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Dün apar topar hastaneye kaldırılan Burak Sergen, yoğun bakıma alındı

Sadakatsiz dizisinde başrol oynayan Burak Sergen, dün evinde fenalaşınca hastaneye kaldırıldı. Koronavirüs testi negatif çıkan oyuncu, akciğerlerindeki enfeksiyondan dolayı solunum sıkıntısı çekmeye başlayınca yoğun bakıma alındı.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisinde Cansu Dere, Melis Sezen ve Caner Cindoruk ile başrolü paylaşan Burak Sergen, dün evinde rahatsızlandı. Apar topar ambulansla hastaneye kaldırılan oyuncunun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda sağlık durumu hakkında bilgi verildi.

YOĞUN BAKIMA KALDIRILDI

Burak Sergen'in yoğun bakımda tedavi altına alındığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Burak Bey'in iki kovid testi de negatif çıkmıştır. Kendisi akciğerlerinde enfeksiyon olduğundan ve solunum güçlüğünden dolayı yoğun bakımda gözetim altındadır. Lütfen hassasiyet gösterip yanlış haberler paylaşmayınız. Dualarınızı eksik etmeyin. Sevgiler."

Dün apar topar hastaneye kaldırılan Burak Sergen, yoğun bakıma alındı
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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
Haber Yorumları (3)
HAYRETTİN EVKAYA: Ulan Volkan, Yaktın adamı.
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CORCİ: yalancı negatif diye bir olgu var, yeni varyant covid testlerinden kurtulabiliyor diye biliyorum, durduk yere kimse solunum sıkıntısı çekmez, iyi araştırılsın.
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HAKAN ARSLANOĞLU: Allah şifa versin inşallah.
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 09:24:12. #1.15#
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