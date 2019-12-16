: Dün akşam evlenen oyuncu Naz Elmas'ın kolundaki morluklar dikkat çekti

16.12.2019 09:51 | Son Güncelleme: 16.12.2019 10:25

36 yaşındaki başarılı oyuncu Naz Elmas, bir süredir birlikte olduğu 52 yaşındaki iş insanı Erol Özmandıracı ile Esma Sultan Yalısı'nda nikah masasına oturdu. Düğünde sade bir gelinlik tercih eden Naz Elmas'ın kolunda meydana gelen morluklar ise dikkat çekti.

NİKAH ŞAHİTLİĞİNİ ÜNLÜ İSİMLER YAPTI

Ünlü isimler, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi ile nikah masasına oturan Naz Elmas'ı bu mutlu gününde yalnız bırakmadı. Çiftin düğün törenlerine Pınar Altuğ, Yağmur Atacan ve Engin Altan Düzyatan gibi isimler katıldı. Çiftin nikah şahitliğini ise Bedrettin Dalan, Abdurrahim Albayrak, Ahmet Güneştekin ve Ömer Cansever yaptı.

KOLUNDAKİ MORLUKLAR DİKKAT ÇEKTİ

Mutluluğu gözlerinden okunan Naz Elmas'ın kolundaki morluklar ise herkesi korkuttu. Gelin arabasından inerken fotoğrafları çekilen Elmas'ın kolunun iç kısımlarında oluşan morlukların aşı sonucu meydana gelebileceği üzerinde duruldu. Düğün sonrası kamera karşısına geçen Naz Elmas, çok mutlu olduğunu söyleyerek "Bizim bir araya gelme sebebimiz Cimbomluluğumuz. Erol'u ilk gördüğümde evleneceğim insan olduğunu anlamıştım" dedi.

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