Dün 5.7 ile sallanan Karlıova'da, 5.6 büyüklüğünde deprem (6) VALİLİK: HASTANEYE 33 KİŞİ BAŞVURDUBingöl Valiliği, Karlıova ilçesinde dün 5.7 büyüklüğünde ve bugün ise 5.6 büyüklüğündeki depreme ilişkin yaptığı açıklamada, hastaneye 33 kişinin başvuru yaptığını bildirdi.

VALİLİK: HASTANEYE 33 KİŞİ BAŞVURDU Bingöl Valiliği, Karlıova ilçesinde dün 5.7 büyüklüğünde ve bugün ise 5.6 büyüklüğündeki depreme ilişkin yaptığı açıklamada, hastaneye 33 kişinin başvuru yaptığını bildirdi. Başvuranların 27'sinin taburcu edildiği belirtilen açıklamada, 3 kişinin il dışındaki hastanelere sevk edildiği, 2 kişinin de Bingöl'deki hastanede tedavisinin sürdüğü açıklandı. Açıklamada, enkaz altında kalan güvenlik korucusunun da şehit olduğu bildirildi.

Kaynak: DHA