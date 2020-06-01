Dumlupunar'da camilerde dezenfekte çalışması Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde camilerde belediye tarafından dezenfekte çalışması yapıldığı bildirildi.

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde camilerde belediye tarafından dezenfekte çalışması yapıldığı bildirildi.

Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, Korona virüs (Covid-19) görülmeye başladığı ilk günden bu yana temizlik ve dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini ifade ederek," Camilerimizde periyodik olarak yürüttüğümüz dezenfekte çalışmaları sonrasında camiler hizmete hazır hale getirilmiştir. Vatandaşlarımızdan özellikle maske ve sosyal mesafe kuralları konusunda çok hassas olmalarını rica ediyorum" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA