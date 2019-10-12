Dumlupınar protokolü Başkan Alim Işık'ı ziyaret etti

12.10.2019 10:37

Dumlupınar ilçe protokolü, Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık'ı makamında ziyaret etti.



Ziyarete, Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, İl Genel Meclis Üyesi Şaban Türk ve İş Adamı Bilal Coşkun katıldı.



Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, yaptığı açıklamada, "Ziyarette, Başkomutan Tarihi Milli Parkı Gelişim Projesi ve Tanıtım Faaliyetleri kapsamında devam eden çalışmaların yanı sıra, koordinasyonun sağlanarak ilimizin ve ilçemizin ülke çapında ve uluslararası platformda tanıtılmasında yapılabilecek çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunduk" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA