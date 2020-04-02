Dumlupınar Entegre Sağlık Tesisi'nin ihalesi yapıldı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Yaşam ›› Dumlupınar Entegre Sağlık Tesisi'nin ihalesi yapıldı - Haber
Şemsettin Akağaç, Dumlupınar, Kütahya, Ankara, Yaşam

Dumlupınar Entegre Sağlık Tesisi'nin ihalesi yapıldı

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesine yapılacak olan Entegre Sağlık Tesisi'nin ihalesinin yapıldığı bildirildi.

02.04.2020 10:20 | Son Güncelleme: 02.04.2020 10:20
Dumlupınar Entegre Sağlık Tesisi'nin ihalesi yapıldı

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesine yapılacak olan Entegre Sağlık Tesisi'nin ihalesinin yapıldığı bildirildi.

Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, yaptığı açıklamada, "Dumlupınar İlçemize ayrı bir değer katacak olan Entegre Sağlık Tesisi ihalemiz Ankara'da yapılmıştır. İhaleyi alan firma 10 gün içerisinde ilçemizde gerekli yer gösterimi yapılacak ve kısa sürede inşaat çalışmalarına başlanacaktır. Bu uğurda emeği geçen herkese ilçem adına sonsuz teşekkürlerimi sunarım. ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

ABD istihbaratının raporunda bomba Çin detayı! Doğruysa büyük kriz çıkar Haber
ABD istihbaratının raporunda bomba Çin detayı! Doğruysa büyük kriz çıkar
Kritik süreç başladı! İstanbul'da sokağa çıkma yasağı gelebilir Haber
Kritik süreç başladı! İstanbul'da sokağa çıkma yasağı gelebilir
Bu şehir Türkiye'nin en güvenli yeri! Yalnızca 2 kişide koronavirüs tespit edildi Haber
Bu şehir Türkiye'nin en güvenli yeri! Yalnızca 2 kişide koronavirüs tespit edildi
Sevgilisini boğarak öldüren hemşire: Onu öldürdüm çünkü bana koronavirüs bulaştırdı Haber
Sevgilisini boğarak öldüren hemşire: Onu öldürdüm çünkü bana koronavirüs bulaştırdı
Isparta'daki koronavirüs vaka sayılarının neden bu kadar yüksek olduğu belli oldu Haber
Isparta'daki koronavirüs vaka sayılarının neden bu kadar yüksek olduğu belli oldu
Habertürk canlı yayını fena karıştı! Konuk programı terk etti Haber
Habertürk canlı yayını fena karıştı! Konuk programı terk etti
Yediği domates salçasının metalik tatta olduğunu hisseden genç, koronavirüse yakalandığını anladı
Yediği domates salçasının metalik tatta olduğunu hisseden genç, koronavirüse yakalandığını anladı
Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Şehirler arası seyahati daha da zorlaştıracağız
Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Şehirler arası seyahati daha da zorlaştıracağız
Twitter'da 'Ankara Kuşu' hesabını yöneten kişi FETÖ'den gözaltına alındı
Twitter'da 'Ankara Kuşu' hesabını yöneten kişi FETÖ'den gözaltına alındı
Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, vatandaşı azarlayan Uşak Valisi'yle ilgili konuştu: Biraz tolere edici bakmalıyız
Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, vatandaşı azarlayan Uşak Valisi'yle ilgili konuştu: Biraz tolere...
Koronavirüs salgınında bu iki hafta neden önemli? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan yanıtladı
Koronavirüs salgınında bu iki hafta neden önemli? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan yanıtladı
Koronavirüs salgınına rağmen parti düzenleyen işletmeci: Özür diliyorum
Koronavirüs salgınına rağmen parti düzenleyen işletmeci: Özür diliyorum
Mesut Özil, 80 milyon TL'lik evini doğum yapan Amine Gülşe'nin üzerine yaptırdı
Mesut Özil, 80 milyon TL'lik evini doğum yapan Amine Gülşe'nin üzerine yaptırdı
5 gün önce 29 TL'ye geldiği Erzurum'dan 200 TL'ye geri döndü
5 gün önce 29 TL'ye geldiği Erzurum'dan 200 TL'ye geri döndü
Son dakika: Teknoloji Bakanlığı, Kovid-19 için 7 aşı projesiyle 7 ilaç projesi geliştirmek için çalışmalara başladı
Son dakika: Teknoloji Bakanlığı, Kovid-19 için 7 aşı projesiyle 7 ilaç projesi geliştirmek için çalışmalara...
Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum
Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum
Silahlı kavga ihbarını değerlendiren polis, kumar oynayan 10 kişi yakaladı
Silahlı kavga ihbarını değerlendiren polis, kumar oynayan 10 kişi yakaladı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka sayılarını gösteren haritayı paylaştı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka sayılarını gösteren haritayı paylaştı
İspanya'da koronavirüsü yenen 93 yaşındaki hasta, alkışlarla taburcu oldu
İspanya'da koronavirüsü yenen 93 yaşındaki hasta, alkışlarla taburcu oldu
Sivas Suşehri'nde 3'ten fazla kişinin yan yana yürümesi yasaklandı
Sivas Suşehri'nde 3'ten fazla kişinin yan yana yürümesi yasaklandı
Son dakika: İBB, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile durdurulan yardım kampanyası ve bloke edilen hesaplar için dava açtı
Son dakika: İBB, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile durdurulan yardım kampanyası ve bloke edilen hesaplar için...
UEFA, EURO 2020'nin play-off maçlarını Eylül ayına erteledi
UEFA, EURO 2020'nin play-off maçlarını Eylül ayına erteledi
Son Dakika: İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 352'ye yükseldi
Son Dakika: İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 352'ye yükseldi
Dünya genelinde koronavirüs bulaşan kişi sayısı 880 bini aştı
Dünya genelinde koronavirüs bulaşan kişi sayısı 880 bini aştı
Selçuk İnan: Her türlü fedakarlığa hazırım
Selçuk İnan: Her türlü fedakarlığa hazırım
Lise öğrencileri, yarı fiyatına yerli solunum cihazı geliştirdi
Lise öğrencileri, yarı fiyatına yerli solunum cihazı geliştirdi
Falcao, G.Saray'ın indirim talebini kabul etmedi ve Al Sadd ile anlaştı
Falcao, G.Saray'ın indirim talebini kabul etmedi ve Al Sadd ile anlaştı
Koronavirüs teftişinde vatandaşı azarlayan Vali, suskunluğunu bozdu
Koronavirüs teftişinde vatandaşı azarlayan Vali, suskunluğunu bozdu
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Tabloyu 4-5 gün daha korursak pik yapmadan inişe geçeriz
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Tabloyu 4-5 gün daha korursak pik yapmadan inişe geçeriz
Survivor'da Yasin ve Evrim arasında ilginç diyalog: Benimle evlenir misin?
Survivor'da Yasin ve Evrim arasında ilginç diyalog: Benimle evlenir misin?
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Altay Ekrem İmamoğlu Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sıla Dilan Çıtak Acun Ilıcalı Demet Akalın
Spor Falcao Basketbolcu Lionel Messi Malcolm Thomas Emre Belözoğlu
Daha Fazla Milli Avrupa İngiltere Türk Lirası
Şu an buradasınız: Dumlupınar Entegre Sağlık Tesisi'nin ihalesi yapıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2020 10:54:13. #1.14#
title