Dumlupınar'da tarım ve hayvancılık konuşuldu
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Dumlupınar'da tarım ve hayvancılık konuşuldu

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Özçalık, Dumlupınar ilçesine ziyaret gerçekleştirdi.

12.02.2020 09:49 | Son Güncelleme: 12.02.2020 09:49
Dumlupınar'da tarım ve hayvancılık konuşuldu

İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Özçalık, ilçesine ziyaret gerçekleştirdi.


Dumlupınar İlçe Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu'nun makamında gerçekleşen ziyarete Dumlupınar Belediye Başkanı , Kütahya TKDK İl Koordinatörü Vekili Ahmet Yazar, Kütahya İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Mahmut Bülbül, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Üstün Atmaca eşlik etti.


Görüşmede Dumlupınar ilçesinde tarım ve hayvancılığın durumu ve potansiyeli, tarımsal alanda yürütülen faaliyetler, yapılacak çalışmalar hakkında istişarelerde bulunuldu.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Abbasoğlu ve Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, İl Müdürü Özçalık'a teşekkürlerini ilettiler. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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