Dumlupınar'a hemzemin geçitler yapılacak
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) 7. Bölge Müdürü Adem Sivri ile beraberindeki heyet Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu'nu makamında ziyaret etti.
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) 7. Bölge Müdürü Adem Sivri ile beraberindeki heyet Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu'nu makamında ziyaret etti.
Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç'ında bulunduğu görüşmede ilçede bulunan hemzemin geçitlerde konforu arttırmak ve ihtiyaç duyulan bölgelerde vatandaşların rahatlıkla kullanabileceği hemzemin geçitlerinin yapılması konularında istişareler yapıldı.
Kaymakam Abbasoğlu, ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek nezaketlerinden dolayı konuklarına teşekkür etti. - KÜTAHYA