DUMANLAR ARASINDA KALAN VEDAT BEBEĞİ, İTFAİYE ERİ KURTARDI

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ERZURUM'da bir apartmanda çıkan yangında ailesiyle birlikte dumanların arasında kalan 3 aylık Vedat Kılıç'ı, itfaiye erleri kurtardı.

ERZURUM'da bir apartmanda çıkan yangında ailesiyle birlikte dumanların arasında kalan 3 aylık Vedat Kılıç'ı, itfaiye erleri kurtardı.

Yangın, dün gece merkez Palandöken ilçesindeki TOKİ konutları B12 blokta meydana geldi. 6 katlı apartmanın 1'inci katında oturan Ömer Faruk Bayoğlu'na ait evde, henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Dumanların kapladığı ve büyük paniğin yaşandığı yangında, alt katlarda oturanlar kapıdan tahliye edilirken, orta ve üst katlardakiler bir süre mahsur kaldı. İtfaiye erleri, vatandaşların dumandan zehirlenmemesi için yangın merdiveni sepetiyle birer birer tahliye işlemini gerçekleştirdi. Binanın 5'inci katında yaşayan Kılıç ailesinin 3 aylık bebeği, itfaiye görevlisi tarafından indirilerek olay yerinde bekleyen ambulansa konuldu. Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yangından annesi, babası ve kardeşiyle kurtulan Rabia Kılıç, gözyaşları içinde yaşadıklarını anlattı. Rabia Kılıç, Babam kapıyı açarak bağırdı. 'Yangın çıktı' dedi. Kardeşimi hazırlayıp çıktık. Bir daha yukarı çıkardılar. Komşumuzun evine girdik. Oradan sağ olsun bizi çıkardılar dedi.

İtfaiye ekipleri ayrıca 5'inci katta karantinada olan bir kadını da merdivenli araçla dumanların arasından kurtardı. Dumandan etkilenen vatandaşlara ambulansta oksijen tedavisi uygulandı. Yangının çıktığı evdeki bazı eşyaları da itfaiye ekipleri tarafından camdan dışarı atıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı