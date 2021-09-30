Dumandan etkilenen kedi oksijen maskesiyle hayata döndü

İspanya'nın başkenti Madrid'de bir evde çıkan yangından kurtarılan kedi, itfaiye tarafından verilen oksijen desteği ile hayata tutundu.

İspanya'nın başkenti Madrid'de yer alan Valdemoro kasabasında dün bir evde çıkan yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, evin yatak odalarının birinde mahsur kalan kediyi kurtardı. Yangın sırasında dumandan etkilenen kedinin zar zor nefes aldığını gören itfaiyeciler, kediye oksijen maskesi ile müdahale ederek hayatını kurtardı. Müdahalenin ardından kedinin sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı. - MADRİD

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