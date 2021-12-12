Dumandan etkilenen çocuk hastanelik oldu

ÇORUM (İHA) - Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir konteynerde çıkan yangında dumandan etkilenen çocuk hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Çorum-Sungurlu karayolu üzerinde Metin Kor'a ait konteynerde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler konteynırı sardı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Sungurlu Belediyesi'ne ait çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ymgın sırasında konteynırda bulunan 12 yaşındaki Ali Kor isimli çocuk vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilenen talihsiz çocuk sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM