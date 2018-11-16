Düldül Dağı'nda Teleferik Direkleri Yükselmeye Başladı - Osmaniye

Osmaniye'de 2017 yılında yapımına başlanan ve 5 bin 753 metrelik hat uzunluğuna sahip olacak olan Düldül Dağı Teleferik Projesi'nde, çelik kablo hattının geçeceği direklerin dikimine başlandı.

Düldül Dağı'nda geçen yıl ihale edilen teleferik projesinde çalışmalar devam ediyor. Dağın 2 bin 250 metrelik zirvesine teleferikle çıkılmasının planlandığı proje, 5 bin 753 metre hat uzunluğuna sahip olacak.

Düziçi Belediye Başkanı Ökkeş Namlı, yaptığı açıklamada, yaklaşık 70 milyon liraya mal olacak projenin tüm hızıyla devam ettiğini belirterek, hat boyunca direklerin dikimine başlandığını ve bu çalışmanın kısa sürede tamamlanacağını söyledi.

Proje kapsamında 8 kişilik 43 kabin alımı yaptıklarını belirten Namlı, şunları kaydetti:

"Teleferiğimiz, 2 bin 250 metre yükseklikte Düldül Dağı'nın zirvesine kadar çıkacak. Orada sosyal tesislerimiz olacak. Lokantalarımız, kafelerimiz olacak. Ayrıca yöresel ürünlerin satılacağı küçük iş yerlerimiz olacak. Alt istasyonumuzda da vatandaşlarımızın beklerken kullanabileceği kafelerimiz olacak. Yine burada da yöresel ürünlerimizi vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız."

Namlı, ilçenin kalkınmasının tek yolunun turizmi geliştirmek olduğunu dile getirerek, "Bu kapsamda yapımına başladığımız teleferik, hem ilçenin hem de Osmaniye'nin tanıtımı ve kalkınması adına önemli bir adım olacak" dedi.

Projenin şubat ayı içinde tamamlanmasını planladıklarını ifade eden Namlı, şunları söyledi:

"İnşallah şubat ayında deneme sürüşlerine başlayıp aynı ay içinde teleferiğimizi vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Mart, nisan gibi de zirvedeki ve alt istasyondaki tüm tesislerimiz bitecek. İnşallah tesislerimiz tamamlandığında Düldül Dağı'nı bölgenin Uludağ'ı yapacağız. Dağın kuzey yamacı 10 ay kar altında. Eğer gerekli izinleri alıp fizibilite çalışmasını yaparsak o bölgeye de bir kayak merkezi kazandırmayı hedefliyoruz."