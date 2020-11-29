Dükkanına gelip, haraç isteyeni vurdu
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Dükkanına gelip, haraç isteyeni vurdu

29.11.2020 09:33 | Son Güncelleme: 29.11.2020 09:41
Dükkanına gelip, haraç isteyeni vurdu

BURSA'da, tütün mamulleri satan Cevat Ç. (32), iş yerine gelerek, kendisinden haraç isteyen Muammer Kurnaz'ı (27) tabancayla bacağından vurarak, yaraladı.

BURSA'da, tütün mamulleri satan Cevat Ç. (32), iş yerine gelerek, kendisinden haraç isteyen Muammer Kurnaz'ı (27) tabancayla bacağından vurarak, yaraladı. Dükkanından kaçan Cevat Ç., polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında, merkez Osmangazi ilçesi Şahebettinpaşa Mahallesi Kanara Sokak'ta meydana geldi. Tütün mamulleri satan Cevat Ç., iddiaya göre, iş yerine gelerek, haraç isteyen Muammer Kurnaz ile tartışmaya başladı. Tartışma büyüyünce Cevat Ç., iş yerinde bulundurduğu ruhsatsız tabancasıyla Muammer Kurnaz'ı dizinden vurdu. Kurnaz, kanlar içinde yere yığılırken, Cevat Ç. ise iş yerinden kaçtı. Silah sesini duyan çevredekiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Muammer Kurnaz'ı ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri ise Cevat Ç.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmayla saklandığı yer tespit edilen Cevat Ç., kısa sürede yakalanarak, gözaltına alındı. Cevat Ç.'nin, polis ekiplerine verdiği ilk ifadede, "Muammer Kurnaz isimli kişi, akşamüstü iş yerime geldi ve benden haraç istedi. Bana 'Eğer haraç vermezsen dükkanını kapat' dedi. Bunun üzerine aramızda tartışma çıktı. Ben de tartışma sırasında sinirlendim ve çekmecemdeki ruhsatsız tabancamla öldürme kastım olmadan ayaklarına doğru bir el ateş ettim" dediği öğrenildi.

Cevat Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Dükkanına gelip, haraç isteyeni vurdu
Dükkanına gelip, haraç isteyeni vurdu
Dükkanına gelip, haraç isteyeni vurdu
Dükkanına gelip, haraç isteyeni vurdu
Dükkanına gelip, haraç isteyeni vurdu
Dükkanına gelip, haraç isteyeni vurdu
Dükkanına gelip, haraç isteyeni vurdu
Dükkanına gelip, haraç isteyeni vurdu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Derya EVREN

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