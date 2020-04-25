Dükkan girişinde asılı bayrağı öptü Dükkan girişinde asılı bayrağı öptüSİVAS'ın Divriği ilçesinde yaşayan Ali İhsan Durak(56) alışverişe gittiği dükkanın girişindeki bayrağı maskesini çıkarak öptü.

Dükkan girişinde asılı bayrağı öptü

SİVAS'ın Divriği ilçesinde yaşayan Ali İhsan Durak(56) alışverişe gittiği dükkanın girişindeki bayrağı maskesini çıkarak öptü. Sosyal medyada paylaşılan görüntü ilgi çekti.

İlçe merkezindeki Tepe Mahallesi'nde market işleten Murat Şahbudak, 23 nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı neden ile dükkan girişine bayrak astı. Dükkana alış verişi için giden ilçe sakinlerinden Ali İhsan Durak ise, bir süre etrafına bakındıktan sonra dükkan girişinde asılı bayrağı öptükten sonra içeri girdi. İş yeri sahibinin güvenlik kamerasında görüp sosyal medyadan paylaştığı görüntüler ilgi çekti.

İş yeri sahibi Murat Şahbudak, Ali İhsan Durak'ın sürekli müşterisi olduğunu, bayrağı öptüğünü görünce güvenlik kamerası görüntülerini alıp paylaştığını söyledi.

Kaynak: DHA