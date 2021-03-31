"Düğünümüze neden geldin" cinayeti kamerada

Adana'da bir kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı düğün kavgasında 2 zanlı tutuklandı. "Düğünümüze neden geldiniz" diye laf atılmasıyla çıktığı öğrenilen kavga sonrası öldürülen şahsın vurulma anı saniye saniye görüntülendi.

14 Mart Pazar günü merkez Yüreğir ilçesi Akıncılar Mahallesinde iddiaya göre, mahalle arasında yapılan düğünde 17 yaşındaki C.G., Gürsoy Kaya'nın yanına gelerek "Bu mahalle sizin değil, bizim düğünümüze neden geldiniz" dedi.

KAVGAYA ARKADAŞLARI DA DAHİL OLDU

Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgaya C.G'nin arkadaşı O.D. de (17) katıldı. Kavgada tabanca, taş, bıçak ve sopalar kullanıldı. Taraflar birbirlerinin araçlarına zarar verdi.

DEFALARCA ATEŞ ETTİ

Bu arada O.D. tabanca ile Gürsoy Kaya'yı kovalamaya başladı. Sokakta Kaya'yı sıkıştıran O.D. ona tabancayla art arda ateş etti. Kaya vurulduğundan habersiz kaçtı. Kaya'nın vurulma anı ise saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Hastaneye kaldırılan Kaya kurtarılamadı. Olayda 2 kişi de sopa ile yaralandı. Bunun üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, yaşı küçük olan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Yapılan çalışmalar sonucunda iki zanlı da gözaltına alındı. Zanlılar ifadelerinde ölen şahsın kendilerine küfür ettiğini öne sürdü. Zanlılar sorgularının ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı