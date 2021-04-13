Düğünlere gidemeyince ekmeğini pazarlarda oynayarak çıkartıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Düğünlere gidemeyince ekmeğini pazarlarda oynayarak çıkartıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Düğünlere gidemeyince ekmeğini pazarlarda oynayarak çıkartıyor

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde düğünlerde keman çalan mahalli sanatçı 72 yaşındaki Himmet Coşkun, pandemi nedeniyle düğünlere gidemeyince ekmeğini pazarlarda oyun havası oynayarak çıkarmaya başladı.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde düğünlerde keman çalan mahalli sanatçı 72 yaşındaki Himmet Coşkun, pandemi nedeniyle düğünlere gidemeyince ekmeğini pazarlarda oyun havası oynayarak çıkarmaya başladı.

Korona virüs (Covid-19) nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından düğünler yasaklanmış ve nikah merasimlerine ise sınırlama getirilmişti. Dinar ilçesinde 60 yıldır düğünlerde keman çalarak ve oyun oynayarak çıkartan Himmet Coşkun, düğünlere gidemeyince çareyi ilçe ve köy pazarlarında oynamada buldu. Hem pazar esnafını hem de pazara gelen vatandaşlara neşeli anlar yaşatan Coşkun, kendisine verilen bahşişlerle geçimini sağlamaya çalışıyor.

Pandemi döneminde zorluk çektiğini belirten mahalli sanatçı Coşkun, "Bana Göçerlili mahalli sanatçı Himmet derler. Keman ve mahalli sanatçıyım. Yöremizin kısmen bölgemizin oyunları oynarım. Pandemi nedeniyle pazar yerinde oynayarak ekmeğimi kazanıyorum. Ekmek parası için oynuyorum. Çalıp çırpmıyorum. Esnaf memnun, vatandaş memnun diye konuştu.

Pazarcı esnafı moral buluyor

Pazarda moral bulduklarını belirten esnaflar ise, "Bize moral oluyor. Kendisinden memnunuz. Pazarda müzik sesini duyan vatandaş müzik sesine geliyor. Müzisyen Himmet yöremizin hareketli oyunlarına kazıkları ile eşlik etmesi bize motivasyon sağlıyor" ifadelerine yer verdiler. - AFYONKARAHİSAR

Düğünlere gidemeyince ekmeğini pazarlarda oynayarak çıkartıyor
Düğünlere gidemeyince ekmeğini pazarlarda oynayarak çıkartıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mario Draghi Meral Akşener Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cansu Dere Ajda Pekkan Burak Deniz Demet Akalın
Spor Necip Uysal Caner Erkin Josef De Souza Oğuzhan Özyakup Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Düğünlere gidemeyince ekmeğini pazarlarda oynayarak çıkartıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 13:37:10. #1.14#
title