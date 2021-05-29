Düğünler serbest mi? Düğün salonları ne zaman açılacak?

17 Mayıs- 1 Haziran arasını kapsayan normalleşme adımları çerçevesinde düğünlerin yapılmayacağı açıklanmıştı. 1 Haziran'ın yaklaştığı şu günlerde vatandaş düğünlerin serbest olup olmayacağını merak ediyor. Peki, Düğünler serbest mi? Düğün salonları ne zaman açılacak? Konuya ilişkin detayları sizin için derledik. Haberimizden ulaşabilirsiniz.

17 Mayıs- 1 Haziran arasını kapsayan normalleşme adımları çerçevesinde düğünlerin yapılmayacağı açıklanmıştı. 1 Haziran'ın yaklaştığı şu günlerde vatandaş düğünlerin serbest olup olmayacağını merak ediyor. Peki, Düğünler serbest mi? Düğün salonları ne zaman açılacak? Konuya ilişkin detayları sizin için derledik. Haberimizden ulaşabilirsiniz.

DÜĞÜNLER SERBEST Mİ?

En son alınan kararlara göre kademeli normalleşme dönemi 17 Mayıs- 1 Haziran tarihlerini kapsıyordu. Bu tarihler arasında düğün, nişan gibi kutlamaların yapılması yasaktı. Düğün yapacak vatandaşlar 1 Haziran sonrası alınacak yeni kararlar için bekliyor. 1 Haziran'a kadar düğünler yasak. Sonrası için düğünlerin durumu yapılacak olan kabine toplantısında karar verileceği bekleniyor.

DÜĞÜN SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

17 Mayıs- 1 Haziran tarihlerini kapsayan kademeli normalleşme döneminde düğünlerin yapılması yasak olup. Kademeli normalleşme döneminin sona ereceği 1 Haziran itibariyle alınacak yeni kararlar henüz belli değil. Açıklanacak yeni kararların neler olacağı 1 Haziran sonrası yapılacak olan kabine toplantısında belirleneceği düşünülüyor. Düğünlere ilişkin kararın da görüşüleceği bekleniyor.