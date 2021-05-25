Düğünler ne zaman açılacak? Düğün salonları açılış tarihi belli oldu mu?

Vatandaşın en çok merak ettiği konulardan biri de yaz aylarında yapılan düğünlerin ne zaman açılacağı oldu. 17 Mayıs sonrası normalleşme adımlarının 1 Haziran' a kadar süreceğine karar verilmişti. Normalleşme adımları içinde düğün salonlarının kapalı kalacağına dair açıklama yapılmıştı. 1 Haziran'a kadar süreceği söylenilen normalleşme adımlarından sonra yaşanacak gelişmeler merak ediliyor. Peki, Düğünler ne zaman açılacak? Düğün salonları açılış tarihi belli oldu mu? Konuya ilişkin detayları si

Vatandaşın en çok merak ettiği konulardan biri de yaz aylarında yapılan düğünlerin ne zaman açılacağı oldu. 17 Mayıs sonrası normalleşme adımlarının 1 Haziran' a kadar süreceğine karar verilmişti. Normalleşme adımları içinde düğün salonlarının kapalı kalacağına dair açıklama yapılmıştı. 1 Haziran'a kadar süreceği söylenilen normalleşme adımlarından sonra yaşanacak gelişmeler merak ediliyor. Peki, Düğünler ne zaman açılacak? Düğün salonları açılış tarihi belli oldu mu? Konuya ilişkin detayları sizin için derledik, haberimizden ulaşabilirsiniz.

DÜĞÜNLER NE ZAMAN AÇILACAK?

17 Mayıs – 1 Haziran tarihlerini kapsayan normalleşme adımları sürecinde düğün salonları kapalı kalacak. 1 Haziran 'a yaklaşırken sonrasında yaşanacak yeni gelişmeler merak ediliyor. Normalleşme adımları sonrası açılacağı düşünülen düğün salonları hakkında kesin bir açıklama henüz yapılmadı. Kademeli normalleşme sürecinin ikinci bölümüne 1 Haziran sonrası geçileceğinden şu anda kapalı olan yerlerin ikinci aşamada açılması bekleniyor.