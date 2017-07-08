Düğüne Eşlik Eden 15 Yaşındaki Kız İle İlişkiye Giren 29 yaşındaki Damat Tutuklandı

Amerika Pelsinvanya'da düğünün geline eşlik eden 15 yaşındakı kiz ile ilişkiye giren 29 yaşındaki damat tutuklandı.

2016 Eylül ayında yapılan düğünde resepsiyonda ve gelinin nikah salonuna gelişi sırasında 15 yaşındaki kız eline eşlik etmişti.

Bu sırada damat küçük kıza alkollü bir şeyler içmek teklif eti ve daha sonra düğünün yapıldığı otel odasına çağırdı ve küçük kızla cinsel ilişkiye girdi.

Küçük kızın durumu ailesine birldirmesi üzerine göz altına alınan damat, polise verdiği ifadede küçük kız ile ilişkiye girdiğini ve kızın kendisine bazen çıplak fotoğraf gönderdiğini itiraf etti.

Daha sonra kızın yapılan muayenesinde, kızın cinsel yolla bulaşan bir hastalık kaptığı belirtildi.

Mahkemey çıkarılan damak 11 ay hapis cezası aldı. Beş yıl içinde aynı şucu tekrarlarsa hapis süresi 23 aya çıkacak.