Düğünde uzman erbaşın silahı ateş aldı, 3 kişi yaralandı

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesi Çalapverdi köyünde düğünde bir uzman erbaş havaya ateş etmek için silahını doldurduğu sırada silahın ateş alması sonucu 3 kişi yaraladı.

Edinilen bilgiye göre, olay Boğazlıyan ilçesine bağlı Çalapverdi köyünde meydana geldi. Yıllık izinde olan Muş Varto Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığında görev yapan Uzman Erbaş İ.İ. (24), katıldığı düğünde kendine ait tabancasıyla ateş etmek için silahını doldururken silah ateş aldı. Bu sırada düğün alanında bulunan Ali K. (24) karnından, Kamil D. (23) bacağından ve Mustafa T. (23) ise kulak arkasından yaralandı. Yaralılar Boğazlıyan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikeleri bulunmayan yaralılardan Kamil D.'nin ileri tetkik amacıyla Yozgat Şehir Hastanesine sevk edildiği öğrenildi. Olayın ardından İ.İ. gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. - YOZGAT

Kaynak: İHA