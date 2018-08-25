Düğünde Facia: 7 Yaralı

Siirt'te bir düğünde havaya ateş açılması sonucu kopan elektrik kabloları davetlilerin üzerine düşmesiyle ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kurtalan ilçesinin Kayabağlar beldesinde Ahmet Pekgöz'e ait düğünde ilerleyen saatlerde eğlenmek üzere olan bir kişinin havaya ateş açması sonucu kopan yüksek gerilim hattı davetlilerin üzerine düştü. Olayda Rıdvan Polat, İhsan Polat, Şakir Pekgöz, Vedat Pekgöz ve ismi öğrenilemeyen 3 kişi elektrik çarpması sonucu yaralandı. Yaralıların bir kısmı Kurtalan Devlet Hastanesine, bir kısmı da Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı. - SİİRT