DÜĞÜN SALONUNUN DUVARI KUVVETLİ RÜZGAR NEDENİYLE YIKILDI

MERKEZEFENDİ, DENİZLİ (DHA) - DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle altı pazaryeri olarak kullanılan düğün salonunun duvarı yıkıldı. Yıkılan duvarın yakınında bulunan bir kamyonet zarar görürken, çevrede başka kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.

Merkezefendi ilçesi Başkarcı Mahallesi'nde bugün sabah saatlerinde başlayan kuvvetli rüzgar etkili oldu. Mahallede altı pazaryeri olarak kullanılan düğün salonunun duvarının bir bölümü rüzgar nedeniyle yıkıldı. Duvarın yıkılması nedeniyle park halindeki bir kamyonet zarar görürken, herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Merkezefendi Belediyesi ekipleri, yıkılan duvar molozlarını temizledi. Her hafta salı günleri kurulan pazar bu hafta güvenlik gerekçesiyle açılmadı.