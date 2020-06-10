Düğün salonları ne zaman açılıyor? Nikah salonları ne zaman açılıyor? Düğün salonları ve nikah salonları takvimi nedir? Evlenecek çiftlere müjde! Koronavirüs sonrası normalleşme takviminde en çok merak edilen konulardan biri düğün salonları ve nikah salonlarının açılacağı tarih oldu. Evlenecek çiftlerin merak ettiği soruların yanıtı haberimizde. Düğün salonları ne zaman açılıyor? Nikah salonları ne zaman açılıyor? Düğün salonları ve nikah salonları takvimi nedir?

Korona virüs nedeniyle kalabalık yerlerden olan nikah ve düğün salonları kapanmıştı. Özellikle düğün sezonuna salgın hastalığın denk gelmesi evlenecek birçok çifti üzmüştü. Salgın sonrası normalleşme takviminin belirli olmasından sonra gözler düğün salonları ve nikah salonlarının açılacağı tarihe çevrildi. Peki düğün ve nikah salonları ne zaman açılıyor?

NİKAH SALONLARI NE ZAMAN AÇILIYOR?

Nikah salonları 15 Haziran tarihinden itibaren açılacağı belirtildi.

DÜĞÜN SALONLARI NE ZAMAN AÇILIYOR?

Düğün salonları ise 1 Temmuz tarihinden itibaren kurallara uygun olarak faaliyet gösterilmesine izin verilecek.