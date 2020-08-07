Düğün müzisyenlerinden şarkılı 'koronavirüs' uyarısı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Düğün müzisyenlerinden şarkılı 'koronavirüs' uyarısı

KIRIKKALE'de düğün müzisyenleri, koronavirüse karşı maske ve mesafenin önemine dikkat çekmek için besteledikleri nakaratı okudu.

Düğün müzisyenlerinden şarkılı 'koronavirüs' uyarısı
07.08.2020 23:37 | Son Güncelleme: 08.08.2020 00:22

KIRIKKALE'de düğün müzisyenleri, koronavirüse karşı maske ve mesafenin önemine dikkat çekmek için besteledikleri nakaratı okudu. Müzisyenler ayrıca, Kırıkkale Valisi Yunus Sezer'in isteği üzerine, şarkı aralarında davetlilere anons yaptı.

Koronavirüs İl Denetim Uygulaması Modeli'nin pilot ili seçilen Kırıkkale'de Vali Yunus Sezer, müzisyenlerle bir araya gelerek katıldıkları düğünlerde maske ve mesafenin önemini vurgulamalarını istedi. Vali Sezer'in isteği üzerine düğün müzisyenleri, türkülerine koronavirüse dikkat çeken ifadeler ekledi. Kaletepe Mahallesi'ndeki bir düğünde sahne alan sazcı, darbukacı ve piyanistten oluşan 3 müzisyen, koronavirüs tedbirlerine dikkat çekmek için besteledikleri dörtlüğü  okudu. Maskeli bir şekilde saz çalıp, türkü söyleyen sanatçılar, belirli aralıklarla da davetlilere  "Maskeleri çıkarmayın", "Mesafeli oynayın", "En mutlu gününüzü en kötü gününüze çevirmeyin" şeklinde anons yaptı. Ayrıca, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri de kent genelindeki düğünleri tek tek gezerek düğün sahiplerine uyarılarda bulundu.


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Trabzonspor, Uğurcan Çakır için Sheffield United'la prensip anlaşmasına vardı Spor
Trabzonspor, Uğurcan Çakır için Sheffield United'la prensip anlaşmasına vardı
Dünyaca ünlü model Emily Ratajkowski, sahilde fotoğraflandığını fark edince poz vermekten geri durmadı Magazin
Dünyaca ünlü model Emily Ratajkowski, sahilde fotoğraflandığını fark edince poz vermekten geri durmadı
'Kiracısınız, bu yolu kullanamazsınız' gerekçesiyle yaşlı adama saldırdılar 3. Sayfa
"Kiracısınız, bu yolu kullanamazsınız" gerekçesiyle yaşlı adama saldırdılar
Büfe sahibi, EFT dolandırıcılığı yöntemiyle 3 bin 200 lira dolandırıldı Güncel
Büfe sahibi, EFT dolandırıcılığı yöntemiyle 3 bin 200 lira dolandırıldı
Soylu'dan Albayrak'a destek paylaşımı: Birimiz hepimiz, hepimiz Türkiye için Politika
Soylu'dan Albayrak'a destek paylaşımı: Birimiz hepimiz, hepimiz Türkiye için
Muharrem İnce, parti kurması için kendisine destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi Politika
Muharrem İnce, parti kurması için kendisine destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi
Bakan Koca'dan hemşirelere yanıt: Hakkımda özür dile kampanyası başlattığınız doğru mu?
Bakan Koca'dan hemşirelere yanıt: Hakkımda özür dile kampanyası başlattığınız doğru mu?
Tuğba Özay, göğüs uçlarının belli olduğu pembe mayosuyla peş peşe poz verdi
Tuğba Özay, göğüs uçlarının belli olduğu pembe mayosuyla peş peşe poz verdi
Türkiye'nin Otomobili yoluna TOGG markasıyla devam edecek
Türkiye'nin Otomobili yoluna TOGG markasıyla devam edecek
Murat Karaçanta, hastanede tedavi gören sanatçı Uğurtan Sayıner'i ziyaret etti
Murat Karaçanta, hastanede tedavi gören sanatçı Uğurtan Sayıner'i ziyaret etti
Türkiye ile birlikte çalışan Rusya, koronavirüs aşısının tescil edileceği tarihi ilan etti
Türkiye ile birlikte çalışan Rusya, koronavirüs aşısının tescil edileceği tarihi ilan etti
Güzel şarkıcı Rita Ora, altın renkli bikinisiyle dudak ısırtıyor
Güzel şarkıcı Rita Ora, altın renkli bikinisiyle dudak ısırtıyor
Şiddetli ağrı şikayetiyle hastaneye giden adamın cinsel organından 29 adet bilye çıktı
Şiddetli ağrı şikayetiyle hastaneye giden adamın cinsel organından 29 adet bilye çıktı
Vatandaşlara soruldu: Okulların açılmasını güvenli buluyor musunuz?
Vatandaşlara soruldu: Okulların açılmasını güvenli buluyor musunuz?
Muharrem İnce parti kurarsa kimden ne kadar oy alır? İşte dengeleri alt üst edecek anket
Muharrem İnce parti kurarsa kimden ne kadar oy alır? İşte dengeleri alt üst edecek anket
Wanda Nara'nın havuzdaki tanga bikinili pozu, takipçilerinin büyük beğenisini kazandı
Wanda Nara'nın havuzdaki tanga bikinili pozu, takipçilerinin büyük beğenisini kazandı
Merkez Bankası'nın rezervleri 2 milyar 786 milyon dolar azaldı
Merkez Bankası'nın rezervleri 2 milyar 786 milyon dolar azaldı
Bakan Koca, koronavirüse yakalanan kişinin uyarısını paylaştı: Eklem ağrılarından sürünerek bir şeyler yapıyorum
Bakan Koca, koronavirüse yakalanan kişinin uyarısını paylaştı: Eklem ağrılarından sürünerek bir şeyler yapıyorum
Bakan Koca, DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus'un meydan okumasını kabul etti
Bakan Koca, DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus'un meydan okumasını kabul etti
Son Dakika: Bitlis'te 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika: Bitlis'te 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Babası vefat eden Mehmet Yalçınkaya, MasterChef'te konuşurken duygusal anlar yaşadı
Babası vefat eden Mehmet Yalçınkaya, MasterChef'te konuşurken duygusal anlar yaşadı
Mert Hakan Yandaş'ın Galatasaraylı yöneticiye attığı derbi mesajı ortalığı karıştıracak
Mert Hakan Yandaş'ın Galatasaraylı yöneticiye attığı derbi mesajı ortalığı karıştıracak
73 yaşındaki adam, çoban köpeğine tecavüz ederken yakalandı
73 yaşındaki adam, çoban köpeğine tecavüz ederken yakalandı
Duygu Özaslan, bikinili pozlarına ara vermiyor! Son paylaşımıyla göz kamaştırdı
Duygu Özaslan, bikinili pozlarına ara vermiyor! Son paylaşımıyla göz kamaştırdı
İmamoğlu'ndan parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce hakkında iki cümlelik yorum
İmamoğlu'ndan parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce hakkında iki cümlelik yorum
Yıllar önce eşini aldatan Tamer Karadağlı'dan itiraf: Özür dilediğim için pişmanım
Yıllar önce eşini aldatan Tamer Karadağlı'dan itiraf: Özür dilediğim için pişmanım
İstanbul'da mide bulandıran olay! Teknesinde alıkoyduğu 17 yaşındaki kızı aylarca istismar etti
İstanbul'da mide bulandıran olay! Teknesinde alıkoyduğu 17 yaşındaki kızı aylarca istismar etti
Murat Boz, hayatını kaybeden kuzenini son yolculuğuna uğurladı
Murat Boz, hayatını kaybeden kuzenini son yolculuğuna uğurladı
4 şehirde sağanak yağış bekleniyor
4 şehirde sağanak yağış bekleniyor
Sondajla açılan kuyudan su yerine gaz çıktı! Kuyu alev aldı
Sondajla açılan kuyudan su yerine gaz çıktı! Kuyu alev aldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Ümit Dündar Fatih Sultan Fahrettin Koca Salih Zeki Çolak
Magazin Alişan Merve Boluğur Ufuk Bayraktar İbrahim Tatlıses
Spor Mehmet Topal Gökhan Gönül Nihat Özdemir Süleyman Hurma Malcolm Thomas
Daha Fazla Kaza İzmir Beyrut Lübnan
Şu an buradasınız: Düğün müzisyenlerinden şarkılı 'koronavirüs' uyarısı - Kırıkkale
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.8.2020 00:47:32. #1.15#
title