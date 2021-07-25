Düğün konvoyunda zincirleme kaza: 8 yaralı
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Düğün konvoyunda zincirleme kaza: 8 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Düğün konvoyunda zincirleme kaza: 8 yaralı Muş'un Varto ilçesinde düğün konvoyunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Düğün konvoyunda zincirleme kaza: 8 yaralı

MUŞ - Muş'un Varto ilçesinde düğün konvoyunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Muş-Erzurum yolu üzerindeki Çallıdere köyü mevkiinde meydana geldi. Bingöl'ün Karlıova ilçesinden Özkonak köyü istikametine gitmekte olan düğün konvoyundaki bir aracın ani fren yapmasının ardında arkada bulunan dört araç bir birine çarptı. Kazada yaralanan Gülseren Kıraç (43), Rojin Kılıç (19), Zülfinaz Kıraç (71), Abdullah Kıraç (58), Kenan Karabağ (26), Sinan Karabağ (21), Abdulkerim Ataç ve Şahin Ataç (54), Varto Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Düğün konvoyunda zincirleme kaza: 8 yaralı
Düğün konvoyunda zincirleme kaza: 8 yaralı
Düğün konvoyunda zincirleme kaza: 8 yaralı
Düğün konvoyunda zincirleme kaza: 8 yaralı
Düğün konvoyunda zincirleme kaza: 8 yaralı
Düğün konvoyunda zincirleme kaza: 8 yaralı
Düğün konvoyunda zincirleme kaza: 8 yaralı
Düğün konvoyunda zincirleme kaza: 8 yaralı
Düğün konvoyunda zincirleme kaza: 8 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Fatih Çelik

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