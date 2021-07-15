Son dakika! SAMSUN-DÜĞÜN DÖNÜŞÜ KAZA; GELİN VE DAMAT İLE 2 SÜRÜCÜ YARALANDI
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Son dakika! SAMSUN-DÜĞÜN DÖNÜŞÜ KAZA; GELİN VE DAMAT İLE 2 SÜRÜCÜ YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre SAMSUN'da düğün dönüşü gelin arabası ile kamyonet çarpıştı.

SAMSUN'da düğün dönüşü gelin arabası ile kamyonet çarpıştı. Kazada iki araç sürücü ile gelin ve damat yaralandı.

Kaza, saat 00.00 sıralarında Çarşamba ilçesi Sanayi Sitesi Kavşağı'nda meydana geldi. Salıpazarı ilçesinde bir evin bahçesinde düğün organizasyonu gerçekleştirilen Alketa ve Hakan Aygün çifti, damadın ağabeyi F. Aygün yönetimindeki 55 AAN 775 plakalı otomobille eve dönmek üzere yola çıktı. F. Aygün yönetimindeki otomobil, Sanayi Sitesi ışıklarında Ordu istikametine seyir halinde olan F.Ç. yönetimindeki eşya yüklü 52 ACC 214 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonet devrildi. Kazada her iki araç sürücüsü ile yeni evlenen Alketa ve Hakan Aygün çifti yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika! SAMSUN-DÜĞÜN DÖNÜŞÜ KAZA; GELİN VE DAMAT İLE 2 SÜRÜCÜ YARALANDI
Son dakika! SAMSUN-DÜĞÜN DÖNÜŞÜ KAZA; GELİN VE DAMAT İLE 2 SÜRÜCÜ YARALANDI
Son dakika! SAMSUN-DÜĞÜN DÖNÜŞÜ KAZA; GELİN VE DAMAT İLE 2 SÜRÜCÜ YARALANDI
Son dakika! SAMSUN-DÜĞÜN DÖNÜŞÜ KAZA; GELİN VE DAMAT İLE 2 SÜRÜCÜ YARALANDI
Son dakika! SAMSUN-DÜĞÜN DÖNÜŞÜ KAZA; GELİN VE DAMAT İLE 2 SÜRÜCÜ YARALANDI
Son dakika! SAMSUN-DÜĞÜN DÖNÜŞÜ KAZA; GELİN VE DAMAT İLE 2 SÜRÜCÜ YARALANDI
Son dakika! SAMSUN-DÜĞÜN DÖNÜŞÜ KAZA; GELİN VE DAMAT İLE 2 SÜRÜCÜ YARALANDI
Son dakika! SAMSUN-DÜĞÜN DÖNÜŞÜ KAZA; GELİN VE DAMAT İLE 2 SÜRÜCÜ YARALANDI
Son dakika! SAMSUN-DÜĞÜN DÖNÜŞÜ KAZA; GELİN VE DAMAT İLE 2 SÜRÜCÜ YARALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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